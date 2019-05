27.05.2019, 15:38 Uhr

Warnstreiks in der Lebkuchenproduktion

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) hat in mehreren Nürnberger Lebkuchen-Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Am Morgen trafen sich die Mitarbeiter zu einer Kundgebung vor der Firma Ferdinand Wolff in Nürnberg.