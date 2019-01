Warnstreiks in der bayerischen Textilbranche

Sie stellen Blusen, Hemden und Hosen her, sie fertigen aber auch Bezüge für Sitze oder Filter für Lüftungen. Damit zählt die Branche zu den Zulieferern der Automobilindustrie. Und die wird über die ersten Warnstreiks im Tarifkonflikt in der Nacht zum 1. Februar 2019 nicht begeistert sein. Zum Beispiel legen die Mitarbeiter von "Mann+Hummel" im oberfränkischen Himmelkron die Arbeit nieder, ein Produzent von Innenraumfiltern. Die Produktion in den Automobilwerken wird zwar durch diese Aktion nicht zum Stillstand kommen - anders als zurzeit bei Audi durch den Streik in der ungarischen Motorenfabrik -, aber der Tarifstreit in der Textil- und Bekleidungsindustrie sei ja noch nicht beendet, heißt es von Seiten der IG Metall.

Das will die IG Metall mit den Warnstreiks erreichen

Die Arbeitgeber hatten beim zweiten Treffen ein Angebot präsentiert: 3,4 Prozent - allerdings bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Angesichts der Geschäftszahlen brauche es einen maßvollen und mittelstandstauglichen Abschluss. Das Angebot geht der Gewerkschaft aber nicht weit genug. Die IG Metall fordert bundesweit 5,5 Prozent, bessere Regelungen zur Altersteilzeit und eine Wahloption für die Beschäftigten: Zeit statt Gehaltsplus. Weiterverhandelt wird am 12. Februar.