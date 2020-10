Kliniken, Bauhöfe, Verwaltung: Warnstreiks gehen weiter

Durchschnaufen lautete die Devise letzte Woche. Es gab zwar Aktionen in den Ämtern, Behörden und kommunalen Betrieben, aber weniger als zum Auftakt. Jetzt werden laut Verdi die Warnstreiks wieder ausgeweitet. Auf dem Streikplan stehen Bauhöfe, die Abfallwirtschaft, die Verwaltung, aber auch Kliniken. Die Notversorgung sei aber gesichert.

Vorerst Kitas nicht betroffen

Die gute Botschaft an die Eltern: Die Kitas zu bestreiken sei erst einmal nicht geplant. Am Dienstag gibt es einen bayernweiten Azubi-Tag, am Mittwoch wollen Mitarbeiter der Sparkassen die Arbeit niederlegen. Auch für sie gilt die Forderung der Gewerkschaften: 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.

Wie es im Tarifkonflikt um bessere und bundesweit gültige Regelungen im Nahverkehr weitergeht, ist offen. Man werde die Aktionen vergangenen Freitag und die Reaktionen der Arbeitgeber bewerten und dann entscheiden. Das bedeutet: Weitere Warnstreiks sind nicht ausgeschlossen. Bei den Kommunen stößt die Warnstreikwelle auf Unverständnis.

Proteste auch in Metall- und Elektroindustrie

Keinen Ausstand, aber Proteste gibt es ab heute in vielen bayerischen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie. Beschäftigte demonstrieren in einer Aktionswoche für sichere Arbeitsplätze und Investitionen. Aufgerufen dazu hat die IG Metall Bayern unter anderem in Schweinfurt, Nürnberg, Bamberg und Regensburg. Sie fordert eine Strategie für die Zukunft statt Abbauplänen. Die Arbeitgeber haben die anstehende Tarifrunde im Blick und rufen die IG Metall angesichts der Krise zur Zurückhaltung auf.