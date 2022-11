Warnstreiks der Metaller gehen in die zweite Runde

Die IG Metall legt heute im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie auch in Bayern nach. Sie ruft zu längeren Aktionen in über hundert Betrieben im Freistaat auf. Erstmals kommt es dabei an einigen Standorten auch zu gemeinsamen Kundgebungen von Beschäftigten mehrerer Unternehmen.

Firmenübergreifende Demonstrationen der Metall- und Elektroarbeiter

Streikweste an, Plakat in der Hand und Trillerpfeife im Mund: In vielen Firmen in Bayern haben streikende Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie schon so auf ihre Forderung aufmerksam gemacht. Heute wollen sie das zusammen mit Kolleginnen und Kollegen anderer Firmen tun.

In Nürnberg geht es in drei Demonstrationszügen zur gemeinsamen Kundgebung von 37 Betrieben in der Südstadt - darunter MAN Truck&Bus und Siemens. In Schweinfurt treffen sich Streikende von ZF, Schaeffler, SKF, Bosch-Rexroth und kleineren Zulieferern. Bei BMW steht die Produktion in München auf der Streikliste.

Größte Demo für acht Prozent mehr Lohn in Ingolstadt

Die meisten Teilnehmer jedoch erwartet die IG Metall in Ingolstadt. Auf die Straße ruft sie dort unter anderem die Belegschaft bei Audi. Auf der Kundgebung am Vormittag spricht auch Bayerns IG-Metall-Chef Johann Horn. Für ihn verlief das letzte Treffen mit den Arbeitgebern nicht erfolgreich.

Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn für zwölf Monate und hatte erwartet, dass die Arbeitgeber mehr als bisher 3.000 Euro Einmalzahlung anbieten. Das geschah nicht. Die bayerische IG Metall kündigte gleich an, was sie ab heute umsetzt: mehr und länger laufende Warnstreiks. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es für Bayern noch nicht.

Verhandlungen in Baden-Württemberg am Donnerstag

Erst einmal könnte in einem Bezirk ausgelotet werden, wohin die Reise im bundesweiten Tarifkonflikt geht, also Einigung oder doch die Urabstimmung zu einem unbefristeten Streik. Seit gestern Abend ist klar, wem diese Aufgabe zufällt: Der Vorstand der Gewerkschaft hat sich in Frankfurt für Baden-Württemberg entschieden. Dort wird am Donnerstag verhandelt.

Die Arbeitgeber haben bei der Wahl keine Mitsprache. Sie warnen aber. Ein großer Streik könnte die schwierige Lage vieler Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie zusätzlich belasten und auch denen Probleme bereiten, die noch Aufträge haben.