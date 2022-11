Warnstreiks der Metall- und Elektroindustrie in Mittelfranken

Die IG Metall hat in Mittelfranken zum Streik aufgerufen. Ihre Forderung: acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für rund 855.000 Beschäftigte in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

Warnstreiks und Kundgebungen in Erlangen und Weißenburg

Die mittelfränkischen Kundgebungen finden in Erlangen und Weißenburg statt. In Erlangen wird an mehreren Siemens-Standorten gestreikt. Eine gemeinsame Kundgebung findet um 11.30 Uhr am Campus Modul 1 statt. In Weißenburg legen die Beschäftigten von Gutmann Aluminium Draht die Arbeit nieder. Hier kommen die Mitglieder zu einer Kundgebung um 13.00 Uhr vor dem Werkstor zusammen. Die Gewerkschaft erwartet jeweils mehrere Hundert Teilnehmer.

Vorschlag des Arbeitgeberverbands abgelehnt

Der Arbeitgeberverband vbm hatte laut IG Metall am Donnerstag in der dritten Tarifverhandlung eine prozentuale Entgelterhöhung lediglich vage in Aussicht gestellt, bei einer Laufzeit von 30 Monaten und ohne eine Zahl oder Zeitpunkte zu nennen. Das Ziel der Gewerkschaft bleibt laut Bezirksleiter Johann Horn jedoch eine Lösung am Verhandlungstisch. Dafür müssten die Arbeitgeber ihr Angebot in der nächsten Verhandlung sehr deutlich verbessern.

Tarifverhandlungen gehen weiter

Laut Gewerkschaft befinden sich die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie angesichts steigender Preise zum Teil in existenzgefährdenden Situationen. Die vierte Tarifverhandlung findet am 8. November statt. Dann werden die acht Prozent Lohnerhöhung erneut auf der Forderungsliste stehen.