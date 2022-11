Warnstreiks der IG Metall: Viele Betriebe in Bayern liegen still

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen heute weiter. Nach ersten vereinzelten Aktionen am vergangenen Wochenende sollen die Streiks nach Angaben der IG Metall in dieser Woche ausgeweitet werden. Der Druck auf die Arbeitgeber soll so erhöht werden, heißt es.

Mit Blick auf die hohe Inflation in Deutschland fordert die Gewerkschaft acht Prozent mehr Lohn für die rund 855.000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Bayern. An den Warnstreiks beteiligen sich am Mittwoch 19 Betriebe in ganz Bayern. Schwerpunkte der Aktionen liegen in Nordschwaben und Mittelfranken.

Warnstreiks vor allem in Schwaben und Franken

So legen unter anderem rund 1.200 Mitarbeiter des Landmaschinen und Caravan-Herstellers Fendt im schwäbischen Asbach-Bäumenheim die Arbeit nieder. Am Nachmittag werden dann die Bosch-Tochter BSH Hausgeräte und der Werkzeughersteller Röhm in Dillingen bestreikt. Auch hier rechnet die IG Metall Augsburg mit über 1.000 Teilnehmenden.

In Mittelfranken finden Kundgebungen in Erlangen und Weißenburg statt. In Erlangen wird an mehreren Siemens-Standorten gestreikt. In Weißenburg legen die Beschäftigten von Gutmann Aluminium Draht die Arbeit nieder. Der Betrieb Kennametal in Mistelgau im Landkreis Bayreuth beteiligt sich in Form eines Frühschlusses an den Warnstreiks.

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz gehen die Beschäftigten auf die Straße. Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die Gewerkschaft bei einer Kundgebung vor der Firma Läpple in Teublitz im Landkreis Schwandorf. Früher Schluss ist bei Rolls Royce in Ruhstorf im Landkreis Passau und beim Abgasanlagenbauer Boysen MVO in Salching bei Straubing.

Angebot der Arbeitgeber reicht IG Metall nicht

Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) zeigt kein Verständnis für die Streikaktionen. Die Arbeitgeber hatten bei der dritten Runde ein Angebot präsentiert, das eine abgabenfreie Einmalzahlung von 3.000 Euro vorsieht. Außerdem erklärten sich die Arbeitgeber zu einer prozentualen Erhöhung der Einkommen bereit. Eine Zahl sowie Zeitpunkte dafür wurden aber nicht genannt. Am 8. November wird weiter verhandelt.