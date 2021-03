Warnstreiks der IG Metall - Schwerpunkt Marktheidenfeld

In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gehen die Warnstreiks auch am Freitag weiter. Unterfranken ist neben Oberfranken und Schwaben einer der Schwerpunkte. So kommt der bayerische IG Metall-Chef Johann Horn um 13 Uhr zu einer Menschenkette vor der Firma Warema in Marktheidenfeld.

IG-Metall-Warnstreik: Auch Würzburg und Kitzingen betroffen

Die Chefin des Sonnenschutzherstellers, Angelique Renkhoff-Mücke, ist die Verhandlungsführerin der bayerischen Arbeitgeber. Auch vor den Toren von Procter & Gamble in Marktheidenfeld soll um 13 Uhr eine Menschenkette gebildet werden. Zum Warnstreik aufgerufen sind zudem die Beschäftigten der Firmen De Longhi in Marktheidenfeld, Brose in Würzburg und Baumüller in Kitzingen.

Nach Angaben der IG Metall hatten sich am gestrigen Donnerstag in Unterfranken über 700 Menschen an den Warnstreiks beteiligt, und zwar bei den Firmen Linde Material Handling, KIM – KION, und proplan Transport- und Lagersysteme in Aschaffenburg sowie Konecranes in Würzburg. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn.