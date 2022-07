Bald leere Geldautomaten? - Warnstreiks bei Gelddienstleistern

Wird das Bargeld in Bayern ausgehen, weil Bankautomaten keine Scheine mehr ausspucken und der Handel nicht mit Münzen beliefert wird? Nein, soweit wird es nicht kommen – heißt es von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die im laufenden Tarifkonflikt die Beschäftigten der Geld- und Wertdienste zu Warnstreiks aufgerufen hat.

Nächste Woche könnte Bargeld an einigen Automaten knapp werden

Aber die Streikbereitschaft heute, so Verdi, sei hoch: Spätestens Anfang nächster Woche könne es am ein oder anderen Ort schon zu Engpässen kommen. Das schließt auch die Bundesvereinigung deutscher Geld- und Wertdienste auf Nachfrage nicht aus. Allerdings hätten sich viele ihrer Kunden – also die Banken und der Handel – auf mögliche Aktionen der Gewerkschaft vorbereitet und Bargeld gebunkert. Und dass ein Automat nicht gefüllt ist, könne immer einmal passieren, auch wenn nicht gestreikt werde.

Bargeldloses Bezahlen setzt sich immer mehr durch

Den Verbraucherinnen und Verbrauchern bleibt das bargeldlose Bezahlen, das sich immer mehr durchsetzt. Das ist auch ein Problem für die Geld- und Wertdienstleister. Ihr Geschäftsmodell wackelt. verstärkt durch die Pandemie. Deshalb gäbe es in der laufenden Tarifrunde auch nicht viel zu verteilen. Das sieht die Gewerkschaft anders. Die Branche leide zudem wie viele andere unter einem Kräftemangel. Verdi fordert unter anderem rund 13 Prozent höhere Stundenlöhne und das auch mit Blick auf die Inflation. Die Arbeitgeber boten zuletzt fast elf Prozent, allerdings für 22 Monate. Weiterverhandelt wird nächste Woche.