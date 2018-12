Warnstreiks bei der Bahn kommende Woche wohl auch in Bayern

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihr Tarifgespräche mit der Bahn abgebrochen. Das teilten ihre Verhandlungsführer nach der vierten Runde dem Bayerischen Rundfunk mit. Nun müssen sich Bahnkunden auf Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft spricht sogar von erheblichen Zugausfällen. Wann und wo, das will sie noch nicht verraten. Es dürfte aber sicher auch Bayern treffen.

7,5 Prozent für 160.000 Beschäftigte

Über 40 Stunden haben Bahn und Gewerkschaft in Hannover die letzten Tage zusammengesessen. Heute Nacht zog dann die EVG die Reißleine. Die Bahn wollte eine Laufzeit von 29 Monaten und bot mit 6,7 Prozent einen Prozent weniger, als die Gewerkschaft es sich vorgestellt hatte. Die wiederum hatte 7,5 Prozent für die rund 160.000 Beschäftigten gefordert. Auf Seiten der Bahn kann man den Abbruch der Gespräche nicht nachvollziehen. Das verunsichere die Kunden. Immerhin habe man insgesamt 6,7 Prozent geboten. Die EVG hält sich die Möglichkeit zu Gesprächen weiter offen. Man kehre an den Verhandlungstisch zurück, wenn von der Bahn die Bereitschaft zu einem ernsthaften Angebot komme. Die ersten Aktionen aber dürfte das vermutlich nicht stoppen. Mit der Lokführergewerkschaft GdL sitzt der Konzern in Hannover heute weiter beieinander. Die GdL setzt noch darauf, dass diese Gespräche zielführend sind.