Warnstreik in der Druckindustrie

Wenn sich auf Bundesebene nichts bewegt am Verhandlungstisch, dann muss die Lösung eben in der Region gesucht werden. Diese Linie verfolgt die Gewerkschaft Verdi jetzt im Tarifkonflikt der Druckindustrie, der sich seit dem Sommer hinzieht.

Verdi fordert fünf Prozent und Manteltarif

Dabei streiten beide Seiten nicht nur um höhere Einkommen für die bundesweit rund 134.000 Beschäftigten - Verdi fordert fünf Prozent. Die Arbeitgeber haben den Manteltarif mit Regelungen zur Arbeitszeit oder Zuschlägen gekündigt. Ein Plus beim Lohn soll es nur geben, wenn im Gegenzug beim Urlaubsgeld gekürzt oder die Arbeitszeit verlängert wird.

Branche unter Druck durch Konkurrenz zum Internet

Die Branche sieht sich in Konkurrenz zum Internet unter Druck und will sparen. Die Gewerkschaft lehnt Änderungen am Manteltarif aber ab und verweist auf den Mangel an Fachkräften. Die seien nur mit guten Konditionen zu halten oder zu gewinnen. Da bei den zentralen Verhandlungen kein Ende in Sicht ist, soll nun im Freistaat eine Art Pilotabschluss versucht werden. Die Gewerkschaft hat den Verband Druck und Medien Bayern jetzt zu einer regionalen Tarifrunde aufgefordert. Und auch mit 40 Betrieben, die bisher keinen Tarifvertrag anwenden, will sie verhandeln. Die Antwort der Arbeitgeber: Sie hätten kein Mandat, sich nur für Bayern an den Verhandlungstisch zu setzen. Das Mandat habe man an den Bundesverband abgetreten. Die Gewerkschaft hält das für vorgeschoben. Und sie will die Warnstreiks die Woche über noch ausweiten.