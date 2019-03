Warnstreik in Cinestar-Kinos Erlangen und Bamberg

Heute mal kein Popcorn: Insgesamt rund 20 Mitarbeiter beteiligen sich an den Warnstreiks in den Cinestar-Kinos in Erlangen und Bamberg. Das entspräche rund einem Viertel der aktuellen Schicht, sagte Bernd Winkler von der Gewerkschaft Verdi dem Bayerischen Rundfunk. Die Gewerkschaft hatte alle rund 120 Mitarbeiter der beiden Kinos von 17.00 bis 24.00 Uhr zum Warnstreik aufgerufen: Filmvorführer, Service- und Kassenpersonal sowie Theaterleiter und deren Assistenz.

Kinobesucher solidarisieren sich

Der Kinobetrieb werde durch den Warnstreik verlangsamt, sagte Gewerkschafter Winkler, selbst Betriebsratsmitglied im Cinestar Erlangen und Gewerkschaftsvertreter. An den Kassen und Theken wären die Schlangen deutlich länger als normalerweise. Einige Passanten würden sich sogar mit den Angestellten solidarisieren und wegen der Aktion auf einen Kinobesuch verzichten.

Existenzbedrohende Löhne und drohende Altersarmut

Verdi geht es um ein existenzsicherndes Einkommen für die Kinomitarbeiter. Das Einstiegsgehalt liege derzeit nur knapp über dem Mindestlohn von 9,19 Euro brutto. Die Gewerkschaft fordert einen Einstiegslohn von 11,00 Euro pro Stunde. Von den mageren Löhnen könnten die vorwiegend teilzeitbeschäftigten Kinomitarbeiterinnen und -mitarbeiter ihre Lebenshaltungskosten kaum bestreiten, so Verdi. Denjenigen, die längerfristig in der Branche arbeiteten, drohe Altersarmut.

Die Streiks in Erlangen und Bamberg finden im Rahmen einer bundesweiten Tarifrunde statt. Die nächste Verhandlungsrunde startet am 13. März 2019 in Hamburg.