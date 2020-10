Warnstreik bei Molkereigenossenschaft in Bayreuth

Seit heute früh streiken die Beschäftigten der Molkereigenossenschaft Bayernland eG am Standort in Bayreuth, das hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Vortag (Dienstag, 06.10.20) angekündigt. Sie hatte für Mittwoch zu landesweiten Warnstreiks aufgerufen.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von sechs Prozent, mindestens aber 190 Euro. Der Arbeitgeberverband (abe) bietet 1,5 Prozent mehr Lohn. Das sei der NGG der Mitteilung zufolge aber zu niedrig. Damit ging die erste Verhandlungsrunde zum Abschluss eines neuen Entgelttarifvertrages am 10. September ohne Einigung zu Ende.

Rekordjahr in der Branche soll sich bei Löhnen zeigen

Das Angebot klinge dem Betriebsratsvorsitzenden bei Bayernland in Bayreuth, Miroslav Schramek, zufolge wie ein schlechter Scherz. In der Branche folge ein Rekordjahr auf das nächste, auch in der Corona-Krise seien hohe Umsätze erzielt worden, begründet die NGG ihre Forderungen.

Daher erwarten die Beschäftigten ein "ordentliches Plus im Geldbeutel", wird der Geschäftsführer der NGG in Oberfranken, Michael Grundl, zitiert. Die nächste Verhandlungsrunde findet am (Donnerstag (08.10.20) statt.