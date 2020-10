Warnstreik bei Goldsteig in Cham

In der Tarifauseinandersetzung in der Bayerischen Milchwirtschaft hat die Gewerkschaft für Mittwoch zu einem Warnstreik bei den Goldsteig Käsereien in Cham aufgerufen. Ab 11 Uhr sollen die Beschäftigten für vier Stunden die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt.

NGG fordert sechs Prozent mehr Entgelt

Die Verhandlungen über einen neuen Entgelttarifvertrag in der Milchwirtschaft waren Mitte September in der ersten Runde zu keinem Ergebnis gekommen. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber bieten bislang lediglich ein Plus von 1,5 Prozent.

Donnerstag nächster Verhandlungstermin

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber vor Beginn der zweiten Verhandlungsrunde erhöhen. Die Tarifparteien wollen am Donnerstag (8.10.) weiterverhandeln.

Bei Goldsteig in Cham arbeiten nach eigenen Angaben rund 700 Beschäftigte. Das Unternehmen machte zuletzt rund 470 Millionen Euro Jahresumsatz.