Warnstreik bei Geldtransportern - wird das Bargeld knapp?

Wer heute frisches Bargeld am Bankautomaten holen will, könnte Probleme bekommen: Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik bei den mobilen Transporten der Geld- und Wertdienste aufgerufen. In Bayern trifft das laut Gewerkschaft neun Standorte von Firmen.

Probleme für Banken und Einzelhändler

Es geht bei dieser Aktion um Geld - diesmal das der Beschäftigten. In Bayern sind es rund 1.500, die Geldautomaten der Banken befüllen oder die Tageseinnahmen der Einzelhändler abholen. Für sie fordert die Gewerkschaft 1,50 Euro mehr pro Stunde. Und weil ihnen das letzte Angebot der Arbeitgeber nicht reicht, könnte der ein oder andere Verbraucher gerade nach den Feiertagen vor leeren Geldautomaten stehen. Die privaten Firmen füllen nicht alle, aber viele der Geräte auf. Aus Sicherheitsgründen können die Geldhäuser das beim Warnstreik nicht in Eigenregie übernehmen. Ein Problem sind die Aktionen aber auch für die Einzelhändler. Zum Teil mehrmals am Tag lassen sie die Einnahmen von Geldtransporten abholen. Geschieht das nicht, sitzen sie auf einer hohen Summe an Bargeld, die nur zum Teil gegen Diebstahl versichert ist.

Streit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft

In Bayern trifft der Warnstreik vor allem die größeren Städte wie München, Augsburg, Nürnberg und Würzburg. Verdi rechnet mit erheblichen Auswirkungen - so die Gewerkschaft auf Nachfrage. Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass es sich ja nur um einen Warnstreik handele und auch an den Feiertagen Geldtransporte unterwegs gewesen seien. Unschön sei die Aktion trotzdem. Immerhin habe man der Gewerkschaft je nach Bundesland bis zu 9,4 Prozent an Plus geboten und das, obwohl die Branche Probleme habe. Immer öfter werde bargeldlos bezahlt. Das mache Sicherheitstransporte überflüssig, so eine Sprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Weiter verhandelt wird bundesweit ab morgen in Bad Nauheim. Ob auch weitergestreikt wird, das lässt die Gewerkschaft noch offen.