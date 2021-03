Warnstreik bei BMW in Wackersdorf und Regensburg

Der Autobauer BMW steht am Mittwoch im Zentrum des Arbeitskampfes in der bayerischen Metallindustrie. Die IG Metall ruft die Belegschaft an den beiden Oberpfälzer BMW-Standorten auf, die Arbeit niederzulegen. Bei BMW in Wackersdorf ist ein Warnstreik in den Mittagsstunden geplant, im Werk Regensburg um 22 Uhr.

"Im BMW-Werk Regensburg beendet die Spätschicht zwei Stunden früher die Arbeit, im BMW-Werk Wackersdorf die Frühschicht." Sprecher der Gewerkschaft

Warnstreik bei Schnellecke und Syncreon

Bestreikt werden sollen am Mittwoch außerdem zwei Logistikspezialisten, die für BMW tätig sind. Betroffen sind hier der Wackersdorfer Standort des Logistikunternehmen Schnellecke, das direkt auf dem BMW-Gelände angesiedelt ist sowie die Firma Syncreon in Neutraubling. Ein weiterer Warnstreik ist nach Angaben der IG Metall außerdem in Schwandorf beim Maschinenbauer Benteler geplant.

In Niederbayern plant die IG Metall am Mittwoch keine Arbeitskampfmaßnahmen. Das BMW-Werk in Dingolfing war in der vergangenen Woche schon mehrfach Schauplatz von Warnstreiks.

Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr

In der aktuellen Tarifauseinandersetzung fordert die Gewerkschaft vier Prozent mehr Lohn oder - bei schlechter Konjunktur - eine entsprechende Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber wollen erst ab dem Jahr 2022 wieder eine Lohnerhöhung anbieten und fordern darüber hinaus, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen dürfen.