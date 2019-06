Warnstreik bei Bleistifthersteller Lyra

In der Nürnberger Lyra-Bleistiftfabrik werden heute einige Angestellten die Arbeit niederlegen, um ihren Forderungen im Tarifkampf Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft IG Metall hat zu dem Warnstreik aufgerufen. Die erste Verhandlung über einen neuen Tarifvertrag für die deutsche Bleistiftindustrie war am 22. Mai in Nürnberg ohne Ergebnis beendet worden.

Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten bisher 1,8 Prozent und in einer zweiten Stufe 1,6 Prozent mehr Geld für 24 Monate. Die nächste Tarifverhandlung findet am 2. Juli in Nürnberg statt.

Erster Warnstreik der Unternehmensgeschichte

Für die knapp 100 Beschäftigten bei Lyra ist es der erste Warnstreik in der Geschichte des Unternehmens. Zur Tarifgemeinschaft der Bleistiftindustrie gehören die Stiftehersteller Faber-Castell, Schwan-Stabilo und Lyra mit zusammen rund 3.400 Beschäftigten.