Warnstreiks im Öffentlichen Dienst: Wen trifft es?

Auch beim zweiten Treffen am Verhandlungstisch kam es zu keinem Ergebnis zwischen den Gewerkschaften und den Ländern. Verhandelt wird bundesweit für die rund 1,1 Millionen Tarifkräfte und 48.000 Auszubildenden. Für Ende November ist das dritte Treffen geplant. Bis dahin soll es Warnstreiks geben – auch in Bayern.

Beamte dürfen nicht streiken

Um einen Streikplan aufzustellen, braucht es genügend Mitglieder, die bereit sind, auf die Straße zu gehen. Und außerdem genügend Mitglieder, die die Arbeit auch niederlegen dürfen. Gerade letzteres ist für die Gewerkschaften im Länderbereich ein Problem. In Bayern zum Beispiel stehen rund 110.000 Tarifkräfte auf der Gehaltsliste des Freistaates – aber auch etwa 300.000 Beamtinnen und Beamte leisten ihren Dienst. Die aber dürfen laut Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nicht streiken – was die Gewerkschaft Verdi mit Blick auf die Europäische Menschenrechtskonvention zwar kritisiert, sich rechtlich aber daran halten muss. Der Beamtenbund hat weniger Probleme mit dem Karlsruher Urteil. Das allerdings erschwert Streikaktionen.

Unterdurchschnittlich wenige Gewerkschaftsmitglieder im Öffentlichen Dienst

Nur jeder vierte Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Landes kann sich an Aktionen in der Tarifrunde beteiligen – rein mathematisch. Denn nicht jeder ist auch bereit, die Streikweste anzuziehen. Der Drang, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein, ist laut Insidern im öffentlichen Dienst der Länder nicht gerade hoch, der Organisationsgrad geringer als in anderen Bereichen. Außerdem lässt sich schlechter eine Wirkung in der Öffentlichkeit erzielen.

Viele Lehrer in Bayern verbeamtet

Wenn in einem Ministerium oder den Finanzämtern die Verwaltungskräfte mit Streikplakaten vor der Tür stehen oder in den Werkstätten der Polizei nicht gearbeitet wird, dann bekommen die Bürgerinnen und Bürger weniger mit, als wenn der kommunale Nahverkehr stillsteht. Im Schuldienst in Bayern sind die meisten Lehrkräfte verbeamtet.

Problem: Unikliniken

Ein Bereich jedoch sorgt für Aufmerksamkeit: die Unikliniken. Der Unmut ist dort hoch. Mit Notdienstvereinbarungen wird die Versorgung der Patienten jedoch sichergestellt. Wann es in Bayern zu Warnstreiks kommt, verraten die Gewerkschaften noch nicht – bis zur dritten Tarifrunde aber sicher.