Warenverkehr: Bund spannt Schutzschirm in Milliardenhöhe

Mit einem milliardenschweren Schutzschirm will der Bund dafür sorgen, dass Warenverkehr und Lieferketten aufrechterhalten bleiben. Sonst könnten Unternehmen auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben. Mit seinem Schutzschirm will der Bund jetzt dafür sorgen, dass Kreditversicherer auch weiterhin für eventuelle Zahlungsausfälle einstehen.

Bund beteiligt sich an Risiken

30 Milliarden Euro stehen dafür zur Verfügung. Die Kreditversicherer geben im Gegenzug 65% der Prämieneinnahmen an den Bund ab. Zudem tragen sie Verluste in Höhe von 500 Millionen Euro selbst. Dasselbe gilt für Ausfallrisiken, die über die Garantie des Bundes hinaus gehen. Als Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft beteiligt sich auch die Allianz-Tochter Euler Hermes an dem Programm.

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. begrüßt die Vereinbarung der Bundesregierung und der Kreditversicherer über einen Schutzschirm für Warenkreditversicherungen