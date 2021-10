Waren-Rückruf: Welche Rechte haben Verbraucher?

Schon mal von Ethylenoxid gehört? Das ist ein Gas, mit dem Lebensmittel haltbar gemacht werden können. In der EU ist es verboten, weil es giftig und krebserregend ist. In den vergangenen Monaten wurde dieses Ethylenoxid allerdings immer wieder in Lebensmitteln nachgewiesen, unter anderem in Johannisbrotkernmehl. In einem solchen Fall, wird das Produkt dann vom Hersteller zurückgerufen.

Produktwarnungen werden oft im Internet veröffentlicht

Ähnlich lief es auch Mitte September. Da rief die Bio-Supermarktkette Alnatura ihre Dinkel-Vollkorn-Spaghetti mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.02.2023 zurück, weil sie Übelkeit, Kopfschmerzen und Unterleibskrämpfe verursachen konnten. Noch am selben Abend postete Oliver Barthel die dazugehörige Rückrufwarnung auf seiner Facebook-Seite.

"Es ist jetzt nichts, was mir vom Tun her Spaß macht, diese Warnungen zu veröffentlichen. Sondern mein Anliegen ist es, das möglichst schnell zu machen", sagt der gelernte Mediendesigner. Barthel hat es sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Produktwarnungen innerhalb der EU zu sammeln, zu übersetzen und zu veröffentlichen. Und zwar so schnell wie möglich. Er verdient zwar kein Geld damit. Aber auf seiner Facebook-Seite hat er schon über 60.000 Likes gesammelt.

Etwa zwei Warnungen pro Woche

Angefangen hatte Barthel damit kurz vor der Geburt seines ersten Kindes. Damals fragte er sich, ob denn Produkte überhaupt schadstoffgeprüft sind. Dass ihn das Thema so beschäftigt, hat etwas mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun. Denn als Barthel heranwuchs, stellte sich heraus, dass sich im selbstgebauten Haus seiner Eltern viele Schadstoffe befanden. Zu viele. Für seine Kinder wollte er es besser machen. Dadurch stieß er auf das Europäische Schnellwarnsystem RAPEX. Er sei entsetzt gewesen über die vielen Einträge, erklärt Barthel und dachte sich: "Es kann nicht sein, dass die Menschen das gar nicht erfahren.“ Denn Warnungen gibt es in den verschiedensten Bereichen, ob Spielzeug, Textilien oder Lebensmittel. Barthel schätzt, dass pro Woche eine bis zwei Produktwarnungen und Rückrufaktionen rausgehen.

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit veröffentlicht Warnungen

Doch wer nicht gezielt nach Rückrufen oder Warnungen Ausschau hält, erfährt davon oft nichts. Genau deswegen schloss Barthel sogar eine Lizenzvereinbarung mit der EU-Kommission, dank der er die offiziellen und bestätigten Warnungen übersetzen und weiterverbreiten darf. Lieber wäre es ihm, wenn alle Hersteller sich zusammentäten und ihre Rückrufe zum Beispiel über eine App veröffentlichten. Aber davon, sagt er, seien wir meilenweit entfernt.

Bekannt gemacht werden die Rückrufaktionen und Warnungen zum Beispiel im Internet - etwa vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) oder auf Barthels Seite produktwarnung.eu. Nur was dann? Was, wenn man feststellt, dass die vor kurzem gekauften Nudeln unter den Produktrückruf fallen? Dann sollte man den Hersteller kontaktieren, rät Julia Zeller von der Verbraucherzentrale. Oder man könne auch einfach auf die Homepage gehen und sich dort über das Prozedere schlau machen. "Muss ich ein Formular ausfüllen? Muss ich es einschicken? Das kann tatsächlich jeder Hersteller selber bestimmen, hier gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen", sagt die Verbraucherschützerin.

Lebensmittel: Rückgabe auch ohne Kassenzettel

Im Fall der Dinkel-Vollkorn-Spaghetti von Alnatura im September sieht das Prozedere so aus: "Kundinnen und Kunden können das Produkt mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum in die jeweilige Filiale zurückbringen und erhalten selbstverständlich Ersatz." So steht es auf einem Aushang im Laden. In so einem Fall bräuchte der Kunde also noch nicht einmal einen Kassenzettel, weil der Eigenname eindeutig dem Laden zuzuordnen ist. Bei Markenprodukten gilt das gleiche, denn die Händler bekommen das Produkt ohnehin ersetzt.

Was ist jedoch, wenn der nächste Laden sehr weit weg ist? Oder wenn ich eingeschränkt bin und nicht mal eben in den Laden zurückkehren kann? Hier gibt es keine gesetzliche Regelung, sagt Zeller, aber: Da die Marke durch den Produktfehler "eh schon angekratzt ist", sind die Hersteller nach Ansicht der Verbraucherschützerin daran interessiert, "dass alles reibungslos über die Bühne geht".

Beispiel Elektrogeräte: Ohne Quittung geht nichts

Wer also auf Kulanz pocht, bekommt meistens auch die Versandkosten erstattet. Der Rückruf-Aktivist Barthel sagt, bei Lebensmitteln sei ihm in den vergangenen 14 Jahren nicht ein Mal zu Ohren gekommen, dass die Produkte nicht zurückgenommen wurden. Etwas anders ist das zum Beispiel bei Elektrogeräten. Da benötigt man dann auch die dazugehörige Quittung. Viele Unternehmen seien zwar auch nach drei, vier Jahren noch kulant, meint Barthel. Aber es komme auch vor, dass die Unternehmen inzwischen gar nicht mehr existent, oder insolvent seien. "Und dann hat man gar keine andere Möglichkeit mehr als das Produkt zu entsorgen." Und das – dazu raten der Experte und die Verbraucherschützerin – sollte man in jedem Fall tun. Sicher ist sicher.