Warema übernimmt 28 Zeitarbeiter in Festanstellung

Die 28 bisherigen Zeitarbeitnehmer waren vor ihrer Festanstellung zum 1. Juli über den Personaldienstleister Time Partner Personalmanagement zu Warema nach Marktheidenfeld gekommen. Time Partner arbeitet seit zwei Jahren mit Warema Renkhoff SE zusammen und wird dabei unterstützt von regionalen Personaldienstleitern.

Warema bei Marktheidenfeld: Perspektiven für Zeitarbeiter

Generell werden Zeitarbeiter in verschiedenen Bereichen des Unternehmens eingesetzt, vorwiegend in der Endmontage, Logistik, Metallbearbeitung und Oberflächentechnik. Wie es von Seiten des Unternehmens heißt, arbeiten diese Kräfte nicht saisonal, sondern langfristig und haben so reelle Chancen, auch übernommen zu werden – und zwar bereits nach dem ersten Jahr. Über Personaldienstleister wurden bereits mehr als 100 Zeitarbeiter in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

Europäischer Marktführer für technischen Sonnenschutz

Die Warema Group ist europäischer Marktführer für die Produktion von technischem Sonnenschutz. Das Unternehmen wurde 1955 in Marktheidenfeld gegründet und beschäftigt aktuell rund 3.700 Mitarbeiter, die sich auf ein internationales Netz von 13 Vertriebsgesellschaften und 20 Standorte verteilen. In Marktheidenfeld beschäftigt das Unternehmen allein 2.300 Mitarbeiter.