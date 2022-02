Europäische Zentralbank wartet ab - trotz hoher Inflation

Vor der ersten Sitzung des Europäischen Zentralbankrats im neuen Jahr war die Inflation im Januar entgegen den Erwartungen weiter gestiegen: auf europaweit 5,1 Prozent. Für EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist der Druck, zu handeln und die Zinswende einzuleiten, damit noch größer geworden. Doch heute ist im Zentralbankrat in diese Richtung nicht viel passiert. Weder beim Leitzins noch bei den Anleihekäufen hat sich gegenüber Dezember etwas geändert.

EZB muss glaubwürdig bleiben für mögliche Bekämpfung der Inflation

Lagarde steht vor einem Dilemma: einerseits will sie ihre Geldpolitik der ruhigen Hand weiter verfolgen, die in diesem Jahr noch keine Erhöhung des Leitzinses vorsieht - er liegt immer noch bei null Prozent. Auf der anderen Seite muss Lagarde glaubhaft versichern, dass sie die überraschend hohe Inflation im Euroraum notfalls schnell und wirksam bekämpfen kann. Vor einer Zinserhöhung muss die Notenbank beide Programme für Wertpapierkäufe beendet haben. Das ist nach heutigem Stand frühestens im Herbst möglich.

Mit den Anleihekäufen soll die Erholung des Euroraums in der Corona-Krise weiter gestärkt werden. Lagarde räumte ein, den Aufschwung und die Inflation unterschätzt zu haben. Der Preisauftrieb sei aber "nicht außer Kontrolle". Die EZB müsse deshalb nicht so schnell die Zinsen anheben, wie die US-Notenbank Fed, die bereits mehrere Erhöhungen für dieses Jahr angekündigt hat. Der Europäische Zentralbankrat stehe bereit, alle seine Instrumente bei Bedarf anzupassen, sagte Lagarde. Bislang zeichne sich keine gefährliche Lohn-Preis-Spirale ab, welche die Inflation dauerhaft nach oben treiben könnte.

Nicht nur in Deutschland wächst die Kritik an der EZB

Ähnlich wie die Verbraucher dürfte auch die EZB das von ihr vorausgesagte Ende der hohen Inflation sehnlich erwarten. Denn wenn der Preisschub so weiter geht, droht er zur Gefahr für den Euro zu werden. Je länger das dauert, umso länger werden Erwartungen geschürt, dass auch die Zukunft höhere Preise mit sich bringt. Andererseits wollen EZB-Präsidentin Lagarde und ihre Mitstreiter sich die Geldpolitik nicht von den steigenden Energiepreisen diktieren lassen.

Der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel nahm zum ersten Mal an einer Sitzung des Zentralbankrats teil. Vor allem in Deutschland hält man höhere Zinsen für notwendig. Einige Ökonomen hielten es für glaubwürdiger, wenn Lagarde nicht länger versucht, die Inflation klein zu reden und ihre beschwichtigende Haltung aufgibt. Wenn sie weiterhin nur von einem "vorübergehenden Phänomen" spricht, könnten viele den Eindruck gewinnen, die EZB wolle die Inflation nicht wirklich unter Kontrolle bekommen.

EZB will Fehler von der Finanzkrise nicht wiederholen

Auf der anderen Seite stand der Aufschwung zum Jahreswechsel auch in Deutschland noch auf wackeligen Beinen. Die Wirtschaftsleistung war zum Teil schon wieder rückläufig. Es droht eine technische Rezession, falls das Bruttoinlandsprodukt in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. In dieser Situation könnte es auch zu früh sein, die Zinsen zu erhöhen und das Wachstum damit zusätzliche zu bremsen. Möglicherweise überschätzen einige Experten auch in Deutschland die aktuelle Stärke der Wirtschaft, die das Niveau von vor der Corona-Krise noch nicht erreicht hat.

Nach der Finanzkrise von 2008 war die Europäische Zentralbank zu früh dazu übergegangen, die Zinsen wieder zu erhöhen, als die Inflation auf mehr als drei Prozent gestiegen war. Inzwischen weiß man, dass der Zeitpunkt damals falsch gewählt war. Das vergleichsweise schwache europäische Wirtschaftswachstum in den folgenden Jahren wird auch auf diese Fehlentscheidung der Notenbank zurückgeführt.