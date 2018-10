Wann werden selbstfahrende Autos Realität?

Gerade hat es eine Untersuchung der Euro NCAP wieder bestätigt. Zur Zeit ist noch kein Auto in der Lage vollständig autonom, das heißt selbstfahrend, unterwegs zu sein. Laut Studien sind 70 Prozent der Befragten zwar der Meinung, sie seien bereits automatisiert unterwegs. Zur Zeit, betonen Experten aber, fahren wir ausschließlich "attestiert".

Komplexe Herausforderungen

Die größte Herausforderung beim autonomen Fahren: das Sammeln und Verknüpfen von Daten. So brauchen die Autos nicht nur leistungsfähige Kameras, Radar, Laser und GPS-Karten – sie benötigen auch ein System, das diese Daten sinnvoll miteinander verknüpft. Dazu komme die Beschaffenheit der Straßen, sagt der Leiter ADAC Technik-Zentrums, Reinhard Kolke: "Die Kamera hat dort Herausforderungen, wo auch am rechten Straßenrand nur die Grasnarbe zu finden ist sie findet sie zunehmend gut, aber schöner wäre es, wenn auch unsere kleineren Landstraßen zwischen den Dörfern rechts und links eine weiße Begrenzungslinie hätten."

Automatisiertes Fahren zuerst auf der Autobahn

Zuerst wird automatisiertes Fahren laut ADAC auf Autobahnen Realität, für eine geringe Zahl neuer Autos bereits ab 2020. Ab 2030 könnten sie dann auch in der Stadt alleine fahren. Erst nach 2040 gebe es Fahrzeuge, die völlig autonom unterwegs sind, also auch auf Landstraßen. Was die Entwicklung zusätzlich bremst: Da Autos durchschnittlich bis zu 20 Jahre im Einsatz sind, verbreiten sich neue Technologien nur langsam.