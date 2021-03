Wann lohnt sich eine Elementarschadenversicherung?

Die Bilder vom Jahrhunderthochwasser 2013 sind unvergessen. In Sachsen riss die Elbe halbe Ortschaften mit. In Bayern stand nicht nur Passau unter Wasser. Damals regulierten die Versicherer in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern 140.000 Schadensfälle mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro.

Auch abseits von Flüssen drohen Überschwemmungen

85 Prozent der Fälle, resümierte der Branchenverband GDV, lagen weit weg von großen Flüssen. In Gebieten also, die nicht als besonders gefährdet eingestuft waren. Für Bianca Boss vom Bund der Versicherten ist deshalb eine Elementarschadenversicherung, die zusätzlich zur Wohngebäudeversicherung abgeschlossen werden muss, fast schon Pflicht. Dabei sei es letztendlich egal, wo man in Deutschland wohne. Im Sommer 2016 hatte ein regionales Unwetter den Simbach im gleichnamigen Ort in einen reißenden Fluss verwandelt. Aus den üblichen 20 Zentimetern Wasserhöhe wurden innerhalb weniger Stunden fast 5 Meter. Solche regionalen Starkregenereignisse werden in den letzten Jahren häufiger. Sie sind eine Folge des Klimawandels.

Zusatzversicherung erforderlich

In der Wohngebäude- und Hausratversicherung sind solche Schäden nicht enthalten. Diese Policen decken Schäden ab, die durch Sturm, Hagel, Feuer und Explosion entstehen. Die Elementarschadenversicherung zahlt bei Überschwemmungen durch Flüsse, bei Rückstau und Schneedruck. Sie muss zusätzlich zu Wohngebäude und Hausrat abgeschlossen werden. Die Prämien fallen unterschiedlich hoch aus, erläutert Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Zwischen 100 und 2.000 Euro sei alles möglich. Das hänge ganz klar von der Lage des Objekts ab.

Verschiedene Risikozonen

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hat ein vierstufiges Risikosystem namens Zürs entwickelt. Gefährdungsklasse 1 bedeutet geringe Gefahr. In der Klasse vier ist es wahrscheinlich, dass einmal alle zehn Jahre ein Hochwasser kommt. Die Versicherungskammer Bayern hat ein sechsstufiges System. Auf den jeweiligen Internetseiten kann man selbst prüfen, in welchem Gebiet die eigene Immobilie steht. Bei der Kammer kostet die Elementarschadenversicherung für ein Standardhaus mit 140 Quadratmetern, gebaut 1990, ohne Selbstbeteiligung, rund 135 Euro im Jahr, wenn es in der sichersten Zone steht. Befindet sich das Haus in einer Gegend mit einer hohen Risikoklasse, steigt die Jahresprämie auf über 1.300 Euro. Der Eigentümer hat die Möglichkeit, die Summe über eine Selbstbeteiligung zu reduzieren. Trägt er bis zu 10.000 Euro selbst, sinkt die Jahresprämie auf gut 800 Euro. In der höchsten Risikoklasse gibt es kein Standardprodukt mehr. Hier werden Prämien und Selbstbehalte per Gutachten ermittelt und festgestellt.

Risiken auf eigene Faust verringern

Eigenheimbesitzer können dazu beitragen, dass ihre Prämien nicht zu hoch ausfallen. Bei einem Neubau, rät Bianca Boss vom Bund der Versicherten, sollte man genau hinschauen, wo man baut. Ihrer Meinung nach sollte man, wenn ein Neubaugebiet ausgeschrieben wird, sich schon einmal erkundigen, wie hoch dort die Gefahren durch Naturgewalten sind. Und lässt sich das Haus, das man da womöglich bauen will, auch entsprechend versichern. Wer ein Haus in einem gefährdeten Gebiet hat, kann zusätzliche Baumaßnahmen treffen. Das Haus sollte, wenn möglich, höher gebaut werden. Wasser sollte vom Grundstück ungehindert ablaufen können. Eine gute Kanalisation oder Wasserspeicher können die Folgen eines Starkregens mildern. Mit einem Rückstauschutz wird das Überfluten von Kellern verhindert. Haustüren und Fenster sollten druckwasserdicht sein. Statt einer Ölheizung im Keller, die beim Auslaufen des Heizöls verheerende Schäden verursacht, bietet sich eine Gastherme im Dach an.

Staatliche Hilfen ungewiss

Auf eines können sich Immobilienbesitzer nicht mehr verlassen, nämlich, dass im Falle eines Hochwassers der Staat einspringt. Das wurde vor einigen Jahren geändert, warnt Bianca Boss. Nur noch diejenigen, die jetzt nachweislich keinen Versicherungsschutz mehr bekämen, würden noch staatliche Hilfe erhalten. Sie rät, sich immer selbst darum zu kümmern, dass existentielle Risiken abgesichert sind und man sich nicht auf irgendjemanden verlassen muss. Staatliche Hilfe bekommt nur also noch der, der nachweisen kann, dass er tatsächlich keine Versicherung abschließen kann, ergänzt Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Das müsse man dann aber dokumentieren, dass man möglichst viele Versicherungen angefragt hat.

Die Versicherer betonen, dass fast alle Häuser versicherbar seien. Das Risiko wird über die Höhe der Jahresprämie und der Selbstbeteiligung geregelt. Und die kann je nach Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen.