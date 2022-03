Wahlen 2022: Was bringt ein Betriebsrat?

Das Betriebsverfassungsgesetz liest sich eigentlich ziemlich eindeutig. Paragraph 1 bestimmt:

In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt.

Es ist also nicht nur eine "Kann-Regelung". Trotzdem haben immer weniger Beschäftigte solch einen Ansprechpartner im Betrieb. Eine Meldepflicht gibt es nicht.

Laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit, haben in Bayern nur noch acht Prozent der Firmen einen Betriebsrat. Meist sind es die größeren Unternehmen. 40 Prozent der Beschäftigten verfügen über eine betriebliche Interessenvertretung.

Aufgaben des Betriebsrates

Die werden im Gesetz aus dem Jahr 1972 genau beschrieben. Firmenleitung und Betriebsrat sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten und dabei beides im Auge behalten: das Wohl der Arbeitnehmer und auch des Betriebes.

Die Mitbestimmung der Interessenvertreter ist dabei unterschiedlich stark. Sie reicht von einem Recht informiert zu werden, zum Beispiel bei der Personalplanung, über ein Beratungsrecht, wenn zum Beispiel neue Technologien eingeführt werden sollen, bis zum Widerspruch, zum Beispiel bei einer Kündigung. Verhindern können sie die aber nicht. In einigen Dingen müssen sie zustimmen, zum Beispiel, wenn Überstunden angeordnet werden sollen. Auch der Kurzarbeit müssen sie ihre Einwilligung erteilen.

Arbeit der Betriebsräte

Sie müssen sich regelmäßig mit der Firmenleitung austauschen, was nicht immer reibungslos abläuft. Kommt es zu keinem gemeinsamen Beschluss in bestimmten Fragen, dann kann eine sogenannte "Einigungsstelle" einberufen werden. Meist wird die angeführt von einem Externen wie einem Arbeitsrichter. In Betriebsvereinbarungen werden wesentliche Dinge geregelt. So gelang es in einigen Unternehmen dem Betriebsrat in der Pandemie, dass die Firma das Kurzarbeitergeld aufstockte.

In diesen Vereinbarungen darf allerdings nichts geregelt werden, was üblicherweise in Tarifverträgen geregelt wird - etwa Löhne und Gehälter. Auch darf der Betriebsrat nicht zum Streik aufrufen, um die Vereinbarungen durchsetzen zu können.

Wahl der Betriebsräte

Die Wahlordnung ist genau vorgegeben und führt immer wieder zu Konflikten in den Firmen, die wenig Interesse an einem Betriebsrat haben. Jüngst hatte die Bundesregierung das Wahlverfahren für kleinere Firmen erleichtert. Wer auf der Wahlliste steht, genießt Kündigungsschutz wie auch später die Mitglieder im Betriebsrat selber. Wie viele in dem Gremium sitzen, hängt von der Betriebsgröße ab.

Ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl werden die Gewählten freigestellt von ihrer ursprünglichen Tätigkeit im Betrieb. Die Kosten dafür muss der Arbeitgeber tragen, ebenso wie die für eine entsprechende Ausstattung des Betriebsratsbüros. Außerdem muss er finanziell dafür aufkommen, wenn sich der Betriebsrat durch externe Experten beraten lässt.

Nutzen der Betriebsräte

Die meisten Arbeitgeber halten einen Betriebsrat für durchaus sinnvoll. Das erspart ihnen nicht zuletzt, sich bei Entscheidungen mit jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin auseinandersetzen zu müssen. Außerdem lassen sich Dinge, die mit dem Betriebsrat einvernehmlich geregelt wurden, besser durchsetzen.

Trotzdem gibt es öfter auch die Unternehmen, die mit allen Mitteln die Wahl oder die Arbeit von Betriebsräten behindern wollen – was laut Betriebsverfassungsgesetz verboten ist. Auch für die Beschäftigten bringt ein Betriebsrat Vorteile mit sich. Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gibt es in den mitbestimmten Firmen öfter einen Tarifvertrag, acht Prozent höhere Löhne und fast 14 Prozent mehr Regelungen zu flexiblen Arbeitszeiten.

DGB: Betriebsräte haben gut auf Corona-Herausforderungen reagiert

Nicht zuletzt der Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie habe gezeigt, wie innovativ und effektiv die Betriebsräte auf die neuen Herausforderungen reagiert hätten, sagt Bernhard Stiedl, DGB-Chef in Bayern. Beschäftigungssicherung, ein guter Arbeits- und Gesundheitsschutz oder auch flexible Regelungen in Bezug auf Home-Office und mobiles Arbeiten seien dazu nur einige Stichwörter.

In Betrieben mit Betriebsräten hätten die Beschäftigten laut Stiedl zudem bessere Löhne, eine höhere Jobsicherheit und mehr Urlaub.

vbw: Betriebsräte sind wichtig, müssen aber nicht ausgebaut werden

"Betriebsräte tragen mit ihrer Tätigkeit mit dazu bei, dass die Belange der Arbeitnehmer ausreichend Berücksichtigung finden", sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Daher sei die Rolle der Betriebsräte etabliert und sinnvoll.

Er appelliere aber an die Betriebsräte, "stets das Wohl des Unternehmens insgesamt nicht aus den Augen zu verlieren". Die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland sei weitgehend ausgestaltet. Daher lehne die Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte eine weitere Ausweitung der Mitbestimmung ab.