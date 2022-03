Waffenlieferungen an die Ukraine: Das Warten auf Genehmigungen

Wenn es um Militärhilfe für die Ukraine geht, dann dürfen sich deutsche Rüstungsmanager inzwischen nicht mehr konkret äußern. Die Bundesregierung hat das Thema jüngst zur Geheimsache erklärt. Kritiker sagen, damit wolle Berlin kaschieren, wie wenig und wie langsam die Bundesrepublik im Vergleich zu Nato-Partnern liefere, etwa den USA.

So hatte die Bundesregierung in Depots der Bundeswehr eingemottete Strela-Flugabwehrraketen aus einstigen DDR-Beständen entdeckt und der Ukraine versprochen. In Militärkreisen heißt es jedoch, bisher sei nur ein Bruchteil selbst dieser veralteten Waffen geliefert worden. Erst vor wenigen Tagen räumte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ein, die Bestände der Bundeswehr für mögliche Hilfen seien damit weitgehend erschöpft.

Deswegen wolle man nun die Option schaffen, dass die Ukraine direkt bei hiesigen Rüstungs-Unternehmen einkaufen könne.

Gepard-Panzer bei der Bundeswehr ausgemustert

Führende Branchenvertreter hatten in den vergangenen Wochen immer wieder ihre Liefer-Bereitschaft erklärt, etwa wenn es um Defensiv-Waffen zur Flugabwehr geht. So sagte Krauss-Maffei Wegmann-Chef Ralf Ketzel in einem Interview, das Münchener Unternehmen verfüge unter anderem über einen Bestand von 50 gebrauchten Flak-Panzern des Typs Gepard, die man kurzfristig flott machen könnte.

Der Gepard war über das Jahrzehnte so etwas wie das Rückgrat der deutschen Luftverteidigung. Inzwischen ist der mit einer Zwillingskanone ausgerüstete Panzer aber bei der Bundeswehr ausgemustert. In den vergangenen Jahrzehnten hatte die Truppe nämlich ihre Luftverteidigungs-Kräfte nahezu komplett abgebaut, da man keine große Konfrontation mit einem konventionellen Gegner wie Russland mehr erwartet hatte. Seither wurden kleiner Stückzahlen gebrauchter Gepard-Panzer an Länder wie Brasilien oder Katar geliefert, vor allem zur Drohnenabwehr rund um Sportstadien.

Lazarett und Schutzwesten im Angebot

Rheinmetall wiederum könnte ein ganzes Paket liefern, angefangen vom kompletten Feld-Hospital bis hin zu Schutzwesten und Munition. Allerdings wären in allen Fällen Genehmigungen der bisher zögerlichen Bundesregierung nötig. Die Ausfuhr von militärischem Gerät unterliegt nämlich strengen Auflagen. Je nach Produkt können mehrere Ministerien für die entsprechenden Genehmigungen zuständig sein. In der Regel sind das Wirtschafts- und das Verteidigungsministerium die verantwortlichen Stellen.