Was bei Wärmepumpen zu beachten ist – die wichtigsten Antworten

Wer mit einer Wärmepumpe heizt, bei dem gibt es keinen Heizkessel und keine Verbrennung mehr. Für viele ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Die Wärmepumpe heizt das Haus mit Hilfe von elektrischem Strom. Anders als bei der alten Form der Elektroheizung wird der jedoch nicht direkt in Wärmeenergie umgewandelt. Sondern die Wärme wird der Umwelt entzogen. Die Wärmepumpe kühlt die Außenluft oder das Erdreich ab und leitet die entnommene Wärme in den Heizkreislauf. Dadurch erzielt sie sozusagen einen Wirkungsgrad von über 100 Prozent: Wärmepumpen können aus einer Kilowattstunde Strom drei, vier oder sogar mehr Kilowattstunden Wärme erzeugen.

Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?

Die verbreitetste Form ist mit einem Marktanteil von inzwischen rund 80 Prozent die Luft-Wärmepumpe. Sie entzieht die Wärme der Umgebungsluft. Von außen sieht sie ähnlich wie eine Klimaanlage aus. Luftwärmepumpen stehen meistens im Garten. Eine Alternative dazu ist die Erdwärmepumpe. Sie entzieht die Wärme dem Erdreich - entweder über Kollektoren, die in rund einem Meter Tiefe unter der Gartenoberfläche verlegt sind oder über Sonden, die mittels einer Bohrung Wärme aus bis zu 100 Metern Tiefe fördern.

Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Wärmepumpen-Arten?

Luftwärmepumpen sind die einfachste und billigste Lösung. Bei ihnen ist die Geräuschentwicklung zu beachten, die manchmal als störend empfunden wird.

Erdwärmepumpen sind teurer und brauchen mehr Fläche beziehungsweise im Fall einer Bohrung auch eine extra behördliche Genehmigung. Dafür versprechen sie jedoch im Gegenzug einen höheren Wirkungsgrad. Der wird mit der sogenannten Jahresarbeitszahl angegeben: Das ist der Faktor, um den die Wärmepumpe mehr Wärme produziert, als elektrischer Strom eingesetzt wird. Luftwärmepumpen sollten normalerweise eine Jahresarbeitszahl von drei erreichen. Erdwärmepumpen dagegen machen aus einer Kilowattstunde Strom sogar vier Kilowattstunden Wärme und mehr.

Nach den Beobachtungen des Wärmepumpenforschers Marek Miara vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) haben die Hersteller in den vergangenen Jahren besonders viel Entwicklungsaufwand in Luftwärmepumpen gesteckt. Dadurch habe sich der Abstand zu Erdwärmepumpen verringert, er bleibe jedoch immer noch markant. Je größer das Haus ist und je größer der Wärmebedarf, desto eher lohnt sich wirtschaftlich eine Erdwärmepumpe. Ökologisch hat die Erdwärmepumpe durch ihren höheren Wirkungsgrad in der Regel noch immer "die Nase vorn".

Was kosten Wärmepumpen?

Die Preise sind nach Beobachtung des Fraunhofer-Forschers gestiegen, was vor allem an den stark ausgelasteten Installationsunternehmen liege. Für Luftwärmepumpen werden inzwischen demnach inklusive Einbau häufig Preise um die 30.000 Euro verlangt. Erdwärmepumpen sind noch einmal 10.000 bis 15.000 Euro teurer.

Eigentlich müsse das auch billiger gehen, meint Miara, sein Institut und auch die Wärmepumpen-Hersteller bemühten sich, Systeme zu entwickeln die leichter und dadurch auch günstiger zu installieren sind. Allerdings gibt es für die Umstellung der Heizung auf Wärmepumpen auch eine Förderung des Bundes. Sie beträgt bisher nach Angaben des Bundesverband Wärmepumpe 35 Prozent der förderfähigen Kosten, und sogar 45 Prozent, wenn dadurch eine Ölheizung ersetzt wird. Die Regeln für die Förderung ändern sich jedoch immer wieder.

Welche Förderungen gibt es für die Wärmepumpe?

Der wichtigste Fördertopf ist die „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG). Damit kann der Einbau von Wärmepumpen zum einen als Einzelmaßnahme gefördert werden. Besonders hoch ist dabei die Förderung, wenn die Wärmepumpe eine alte Ölheizung ersetzt, dann beträgt sie 45 Prozent der Kosten. In anderen Fällen 35 Prozent. Noch einmal fünf Prozentpunkte zusätzlich gibt es jeweils, wenn der Heizungstausch Bestandteil eines „individuellen Sanierungsfahrplans“ ist, bei dem ein Energieberater mitwirkt. Die förderfähigen Kosten sind allerdings gedeckelt, bei Wohngebäuden auf 60.000 Euro pro Wohneinheit.

Gefördert werden können Wärmepumpen auch im Rahmen von Effizienzmaßnahmen für das ganze Haus, bei Neubauten oder Vollsanierungen. Hier ist die Wärmepumpe dann Teil eines Gesamtpakets, und es sind neben Zuschüssen auch verbilligte Kredite der Förderbank KfW möglich.

Wichtig: Der Antrag muss auf die Förderung muss gestellt werden, bevor ein Auftrag für Handwerkerleistungen erteilt ist. Geplant werden darf bereits vorher.

Sind Wärmepumpen wirklich umweltfreundlicher als Erdgaskessel?

Ja. Weil der Strommix in Deutschland immer grüner wird und die Wärmepumpentechnik Fortschritte gemacht hat, gilt das inzwischen praktisch uneingeschränkt. Laut Fraunhofer ISE hängt die Wärmepumpe ab einer Jahresarbeitszahl von etwa 1,5 den Gaskessel ökologisch ab. Die reale Effizienz ist in der Regel doppelt so hoch und mehr.