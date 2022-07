Währungs-Profiteure: Die Gewinner der Euro-Schwäche

"Windfall Profits": So lautet im Englischen der Begriff für Erträge, die einem ohne eigenes Zutun quasi in den Schoß fallen. Dazu gehören die Sondergewinne, die der schwache Euro zahlreichen Unternehmen beschert.

Produktion in Euro – Vermarktung in Dollar

Das sind in erster Linie Firmen, die ihre Wertschöpfung überwiegend im Euro-Raum generieren, ihre Produkte und Dienstleistungen aber zu einem großen Teil in teuren Dollar vermarkten. Dazu zählen Luftfahrt-Unternehmen.

Beispiel Airbus: Deutliche Aktien-Gewinne

Für Airbus zum Beispiel bedeutet es nach früheren Angaben einen Zusatzgewinn von einer Milliarde Euro, wenn sich der Dollar um zehn Cent verteuert. Damit begründeten Investoren auch, dass die Aktien von Airbus am Dienstag deutliche Gewinne verzeichneten, als der Euro die Parität erreichte.

Ähnlich stark legten die Papiere von MTU Aero Engines zu. Der Münchener Triebwerks-Spezialist produziert ebenfalls vorwiegend in Euro, verkauft aber in Dollar.

Teilweise Sonder-Erträge für Lufthansa

Und auch die Lufthansa kann sich in ihrem internationalen Geschäft teilweise über Sonder-Erträge freuen. So bleiben von jedem in den USA verkauften Business-Class-Ticket – etwa auf der Strecke von Los Angeles nach München – in diesem Sommer mehrere hundert Euro zusätzlich als Gewinn hängen.