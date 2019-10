Während der Arbeitszeit zum Arzt: nur im Not- und Ausnahmefall

Ein Arztbesuch während der Arbeitszeit – das Bürgerliche Gesetzbuch hilft hier weiter. Laut Paragraph 616 darf dem Beschäftigten der Lohn nicht automatisch für den Besuch in der Praxis vom Einkommen abgezogen werden.

Im Notfall ist der Arztbesuch kein Problem

Allerdings kommt es auf die Dauer der Abwesenheit an und ob der Betroffene ohne sein Verschulden den Arzt am besten gleich aufsucht. Also wenn zum Beispiel durch den Biss in einen Apfel sich die Zahnkrone lockert und der Nerv frei liegt. Rasche Hilfe ist da angesagt. Die Praxis muss dann aber auch umgehend angesteuert werden.

Vorsorge und Kontrolle nur im Ausnahmefall währen der Arbeitszeit

Anders sieht es bei Vorsorge- oder Kontrolluntersuchungen aus. Die kann man in der Regel vor Dienstbeginn absolvieren oder auf den Feierabend legen – wenn denn die Sprechstundenhilfe da noch einen Termin frei hat. Der Arbeitgeber darf aber misstrauisch sein und sich vom Arzt bescheinigen lassen, dass wirklich kein Ausweichtermin verfügbar oder machbar ist - zum Beispiel bei Blutuntersuchungen gleich in der Früh auf nüchternen Magen.

Teilzeitkräfte können leichter einen Termin finden

Bei Teilzeitkräften wird die Sache juristisch anders bewertet. Bei ihnen wird unterstellt, dass sich leichter ein Termin für einen Arztbesuch außerhalb der Arbeitszeit findet.

Auch bei Gleitzeit geht die Rechtsprechung in der Regel davon aus, dass der Beschäftigte die Praxis außerhalb der Kernarbeitszeit aufsuchen kann. Entscheidend ist der Zeitkorridor und ob der lang genug für den Arztbesuch ist.