Wacker Chemie mit neuen Bestmarken

Wacker Chemie hebt nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr die Dividende kräftig an. Mit 8 Euro je Aktie sollen die Aktionäre eine viermal höhere Ausschüttung bekommen als im vergangenen Jahr, wie der MDax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Das ist laut dem Unternehmen ein Höchstwert.

Profit durch Bauboom und Digitalisierung

Gewachsen sind alle Geschäftsbereiche: Zum ersten Mal sprang der Umsatz über die Sechs-Milliarden-Marke. Gestiegen sind nicht nur die Verkaufspreise, sondern auch die Absatzmengen.

Im vergangenen Jahr profitierte Wacker unter anderem vom Bauboom und der voranschreitenden Digitalisierung in vielen Teilen der Welt. Das hochreine Polysilizium des Konzerns wird für Computerchips, aber auch Solaranlagen gebraucht. Gleichzeitig verleiht der Bauboom dem Geschäft mit Polymeren Schwung. Diese chemischen Verbindungen dienen unter anderem als Basis für Klebstoffe, beigemengt werden sie aber auch Bodenbelägen, Farben oder Beton.

Im Bereich Biosolutions will Wacker die Kapazitäten in Amsterdam ausbauen, zur Produktion von Proteinen und mRNA. Weil Curevac dabei den Rückzug angetreten hat, werden derzeit neue Projekte und Anwendungen ausgelotet. Die Beteiligung an Siltronic hätte man sehr gerne an Global Wafers verkauft; man bedauere das Nein aus Berlin. Andere Optionen werde man ohne Zeitdruck angehen.

Hohe Energie- und Rohstoffkosten bremsen 2022

Die Kunden des Münchner Spezialchemie-Konzerns müssen in diesem Jahr mit deutlich steigenden Preisen rechnen. Wacker Chemie müsse in diesem Jahr eine Milliarde Euro mehr für Energie und Rohstoffe ausgeben als 2021, rechnete Finanzchef Tobias Ohler vor. 70 bis 80 Prozent davon wolle man auf die Kunden abwälzen.

Für zusätzliche Unsicherheit sorgt der Krieg in der Ukraine. Das größte Risiko für Wacker wäre ein Öl- und Gas-Embargo oder ein Gas-Lieferstopp aus Russland, sagte Vorstandschef Christian Hartel. Die Lieferungen nach Russland habe Wacker nach dem Einmarsch in der Ukraine eingestellt - dort erwirtschaftet der Konzern aber nur zwei Prozent des Umsatzes. Trotz allem gibt sich Hartel verhalten optimistisch für das neue Jahr: "Bei aller Vorsicht, die wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und der nach wie vor andauernden Pandemie geboten ist, gehen wir mit Zuversicht ins Geschäftsjahr 2022."