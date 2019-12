Wacker Chemie erwartet Verluste

Wacker stellt Polysilizium im bayerischen Burghausen, im sächsischen Nünchritz und in Charleston in den USA her und muss nun auf den fallenden Preis für das Vorprodukt von Photovoltaik-Anlagen reagieren.

Weltweite Überkapazitäten

Es gibt für Polysilizium weltweit Überkapazitäten, vor allem weil in China viel weniger neue Solaranlagen gebaut werden. Und das wird auch so bleiben. Der Firmenwert der Produktionsanlagen von Wacker ist daher gesunken, was hohe Abschreibungen zur Folge hat.

Energiepolitische Kehrtwende in China

Die chinesische Regierung hält ihre Klimaziele für 2020 bei erneuerbaren Energien für erreicht und hat 2018 bereits die Subventionen für Solar- und auch für Windkraftanlagen weitgehend zurückgefahren. Mehrere chinesische Hersteller von Solaranlagen wurden insolvent, darunter sogar frühere Marktführer. Die Investitionen in die Erneuerbaren wurden in China drastisch zurückgefahren. Eine Wende in der chinesischen Energiepolitik, die nicht mehr so stark auf CO2-neutrale Lösungen setzt, kann negative Folgen für das Klima haben. Beim Verbrauch fossiler Energieträger wie Kohle und Öl liegt China nämlich mit Abstand vorn.