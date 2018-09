Wachstumsmarkt: Indien im Fokus der bayerischen Wirtschaft

Seit einem Jahrzehnt hält die Nürnberger Messe Kontakte nach Indien, seit fünf Jahren ist sie dort mit dem Tochterunternehmen NürnbergMesse India vertreten. Der indische Subkontinent ist neben China oder Brasilien einer der wichtigsten globalen Wachstumsmärkte: auch für bayerische Unternehmen.

Indien - ein Land der Gegensätze

1,3 Milliarden Menschen leben in Indien, einem Land der Gegensätze: mit immens reicher Oberschicht auf der einen und viel bitterer Armut auf der anderen Seite. Hinzu kommt eine wachsende, aufstrebende Mittelschicht. Als Demokratie hat Indien große Vorteile für westliche Firmen. Von der einstigen Kolonialmacht Großbritannien hat man jedoch auch die Bürokratie übernommen, stellt Peter Ortmann als Geschäftsführer der Nürnberger Messe fest.

"Wenn man mit Unternehmern spricht, dann hört man sehr oft: Es dauert einfach zu lange. Bei aller Rechtssicherheit, die ich in diesem Land habe, braucht es sehr lange. Aber wir sehen auch viele Erfolgsbeispiele. In Indien brauchen Sie viel Geduld, Glaube an die Entwicklung, viel Durchsetzungsfähigkeit." Peter Ortmann, Geschäftsführer Messe Nürnberg

Holzwirtschaft als kommender Boom-Sektor?

Waren im Wert von 2,6 Milliarden Euro werden zwischen Bayern und Indien gehandelt, wobei Bayern vor allem als Verkäufer auftritt. Auch die Messe Nürnberg verspricht sich von den Aktivitäten in Indien ein weiter steigendes Auslandsgeschäft. Die Tochtergesellschaft vor Ort ebnet Ausstellern und Besuchern den Weg zu den Schauen in Nürnberg.

Umgekehrt exportieren die Franken erfolgreiche Messen wie die Biofach, die Weltleitmesse für Bioprodukte, nach Indien. Oder sie kaufen Messen in Indien: Anfang des Jahres haben sie drei indische Leitmessen im Holzbearbeitungsbereich übernommen. Damit öffnen sie beispielsweise deutschen Maschinenbauern das Tor zu einem riesigen Markt mit einem Umsatzniveau von rund 20 Milliarden Dollar.

"Der indische Holzbearbeitungsmarkt ist wie ein Flugzeug, das gerade am Abheben ist. Und wenn es dann abhebt - keine Ahnung, wie lange die Startbahn in Indien sein muss, um dann abzuheben -, dann geht es natürlich für die Hersteller gut voran." Peter Ortmann, Geschäftsführer Messe Nürnberg

Automobilzulieferer Schaeffler mit 900 Mitarbeitern in Indien

Auch die Autoindustrie hat das Potential erkannt: Während Volkswagen eine Milliarde Euro auf dem indischen Markt investieren will, fertigt der fränkische Wälzlagerhersteller Schaeffler in der 200 Kilometer östlich von Mumbai gelegenen Stadt Pune für den asiatischen Markt. Knapp 900 Mitarbeiter produzieren dort Teile für Motoren und Antriebe oder auch Nadellager, die in Getrieben eingesetzt werden.

In Pune begann auch eine der größten indischen Erfolgsgeschichten - gewissermaßen mit einem deutschen Export. Das Konzept zur Herstellung der dreirädrigen Motorrikschas, die auch heute das Straßenbild Indiens prägen, stammt vom Hamburger Autobauer Vidal & Sohn. Das Unternehmen, das schließlich von Daimler unternommen werden sollte, hatte Ende der 1950er Jahr ein Joint Venture zur Lizenzfertigung des Tempo-Dreirads in Indien gestartet.

Force Motors schielt auf den europäischen Markt

Aus der indischen Firma des Joint Ventures, Bajaj Tempo, ging Force Motors hervor - mittlerweile einer der größten indischen Konzerne. Force-Chef Abhay Firodia hat mit vielen deutschen Unternehmen zusammengearbeitet, unter anderem mit MTU und Mercedes Benz.

"Fast seit 60 Jahren arbeiten wir mit deutschen Firmen zusammen. Sie haben immer hervorragende Technologie mitgebracht, ein sehr gutes Verständnis für das Geschäftsmodell, sehr gute Planung. Sie investierten sehr konservativ und sie versuchen immer, den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden." Abhay Firodia, Vorstandsvorsitzender Force Motors

Nicht ganz zufällig erinnert das Flaggschiff von Force Motors, der Geländewagen Ghurka, an die Geländewagen von Mercedes. 2019, heißt es aus dem Unternehmen, will Force den Ghurka auch auf dem europäischen Markt anbieten.