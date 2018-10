Wachstumshoch: Mittelstand 2018 stellt neue Rekorde auf

Das KfW-Mittelstandspanel der staatlichen Bankengruppe belegt nun schon zum 15. Mal, dass kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland besonders förderungswürdig sind. Sie stellen die meisten Arbeitsplätze und liegen auch bei der Ausbildung vorn.

Rekordbeschäftigung und Eigenkapital wie nie zuvor

Ihre Umsätze steigen so stark wie seit langem nicht mehr, und es herrscht Rekordbeschäftigung. Außerdem steigt das Investitionsvolumen, und das Eigenkapital ist ebenfalls so hoch wie noch nie. Damit ist auch die Verschuldung niedrig, was zusätzliche Stabilität gibt.

Produktivität und Rentabilität nehmen ab

Rückläufig waren in der großen KfW-Mittelstandsumfrage allerdings die Produktivität, also die Arbeitsleistung pro Mitarbeiter, und die Rentabilität des eingesetzten Kapitals. Außerdem ist die Zahl der externen Investoren zurückgegangen. Die Auslandsmärkte sind schwächer geworden.

Fachkräftemangel zwingt zur Ausbildung

Der Fachkräftemangel ließ zum ersten Mal seit sieben Jahren die Zahl der Ausbildungsplätze wieder steigen. Wer morgen noch genug Personal haben will, muss heute die künftigen Mitarbeiter ausbilden, auf die er bald schon angewiesen sein wird.