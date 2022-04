Wachstum oder Rezession? Russisches Gas macht den Unterschied

Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und von globalen Lieferschwierigkeiten in der Corona-Pandemie werden fast täglich die Wachstumsprognosen gesenkt. Bei den fünf führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten (DIW, ifo, IWH, IfW und RWI) geht man jetzt nur noch von einem Wachstum von 2,7 Prozent für 2022 aus, nach einer vorangegangenen Prognose von 4,8 Prozent.

Eine andere Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (die sogenannten "Wirtschaftsweisen"). Er hatte Ende März seine Wachstumsprognose von 4,6 sogar auf 1,8 Prozent gesenkt – und war damit deutlich pessimistischer als nun die fünf Institute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose. Die Zahlen beider Gruppen lassen sich nicht in Übereinstimmung bringen. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Situation seit März weiter verschlechtert, so dass die Ergebnisse nun umso stärker auseinanderfallen.

Große Einigkeit: Rezessionsgefahr ohne russische Erdgaslieferungen

Einig sind sich die Wirtschaftsforscher darin, dass ein schneller Verzicht auf russisches Erdgas unweigerlich zu einer Rezession in Deutschland führen würde. Die Wirtschaft würde dann nicht mehr wachsen sondern schrumpfen - mit harten Konsequenzen für Beschäftigung und Wohlstand.

Aber im Falle eines etwas späteren Lieferstopps für russisches Gas sind die Berechnungen zu den Folgen bei verschiedenen Experten unterschiedlich: Die Bewertungen reichen von "durchaus machbar" bis zu "katastrophal".

Uneinigkeit über die Schwere der Folgen einer Erdgas-Rezession

Die Gutachten der Wirtschaftsweisen und der Wirtschaftsinstitute sollen der Bundesregierung als Grundlage dienen für ihre eigene Prognose. Der Ausstieg aus den russischen Lieferungen von Kohle und Mineralölprodukten wird insgesamt als relativ unkritisch bewertet. Beim Erdgas jedoch gehen die Meinungen zwischen den Experten der Wirtschaftsweisen und der fünf Institute sowie anderen Wirtschaftsinstituten zum Teil stark auseinander.

Institute berechnen Alternativ-Szenario ohne russisches Erdgas

Die fünf Wirtschaftsforschungsinstitute haben neben ihrer klassischen Diagnose für die Jahre 2022 und 2023 nun auch ein alternatives Szenario berechnet, in dem davon ausgegangen wird, dass kein russisches Erdgas mehr zur Verfügung steht. Dieser Umstand verändert wichtige Kennzahlen ganz entscheidend:

Rechnen die Experten im Normalfall mit einem Wachstum von 2,7 Prozent in 2022 und 3,1 Prozent in 2023, so läge ohne russisches Gas das Wachstum 2022 nur noch bei 1,9 Prozent. 2023 käme es zu einer Rezession von minus 2,2 Prozent. Die Arbeitslosigkeit liegt im sogenannten Basis-Szenario bei jeweils fünf Prozent für 2022 und 2023. Im Alternativ-Szenario wären es 2022 5,2 Prozent und 2023 sechs Prozent.

Auch die Aufnahme neuer Schulden durch den deutschen Staat würde sich deutlich anders entwickeln. Im Basis-Szenario sinkt sie von 52,2 Milliarden Euro (2022) auf 27,9 Milliarden (2023). Ohne russisches Gas wären es in diesem Jahr 76,5 Milliarden. Für das nächste Jahr errechnen die Institute dann einen Anstieg auf 157,5 Milliarden. Zum Vergleich: Im Corona-Jahr 2021 lag die Neuverschuldung bei 132,5 Milliarden Euro.

Können wir ohne russisches Erdgas auskommen?

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist ein Mitverfasser der gemeinsamen Diagnose der fünf Institute. Es kam in einer früheren Studie zu dem Ergebnis, dass die Folgen eines Ausstiegs aus russischem Erdgas noch in diesem Jahr durchaus zu verkraften wären und lediglich zu einer leichten Rezession führen könnten. Vom DIW kommt daher eine klare Aussage an die Bundesregierung, dass sie es unter ökonomischen Aspekten wagen kann, auf russisches Gas zu verzichten, damit Putin seinen Krieg in der Ukraine nicht mehr so einfach weiter finanzieren kann.

Eine Gegenposition vertritt das Institut der deutschen Wirtschaft IW, dem eine gewisse Nähe zur Arbeitgeberseite nachgesagt wird. IW-Chef Michael Hüther erklärte, ein abruptes Gasembargo würde in zentralen Bereichen der deutschen Wirtschaft die Produktion für zweieinhalb Jahre still stehen lassen.

Es wäre ein Szenario, das nicht nur zu einer tiefen Rezession führen würde, sondern zu einer faktischen Zerstörung von weiten Teilen der deutschen Industrie. Das würde zu Verlagerungen ins Ausland wie nach China führen und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland womöglich für immer verändern. So ähnlich argumentieren auch die chemischen Industrien und andere Branchen, die stark vom Erdgas abhängig sind - zum Beispiel bei der Herstellung von Lebensmitteln.

Wie soll die Bundesregierung mit den unterschiedlichen Gutachten umgehen?

Der Dissens der Wirtschaftswissenschaftler macht es der Bundesregierung nicht einfacher, eine Entscheidung in dieser brisanten Frage russischer Gaslieferungen zu treffen. Da sind Wirtschaftsweise und Wirtschaftsinstitute, die einen Verzicht auf russisches Gas für machbar halten. Angesichts der Unsicherheiten in den Prognosen kann es aber ein Risiko sein, sich darauf zu verlassen. Zumal es ja auch Wirtschaftswissenschaftler gibt, die das Thema ganz anders beurteilen.

Prognosen im Krieg und in der Pandemie schwieriger als sonst

Der Wirtschaftswissenschaft fällt es in der aktuellen Situation besonders schwierig, genaue Prognosen abzugeben. Ihre Berechnungen zur Konjunktur und zur weiteren Wirtschaftsentwicklung beruhen auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, die von weitgehend intakten Rahmenbedingungen ausgehen.

Wenn ganz neue Faktoren dazukommen wie eine Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten und dann noch ein Krieg in Europa, funktionieren die alten Beispiel-Rechnungen nicht mehr so einfach. Aus diesem Grund hatten viele Ökonomen etwa die Höhe der aktuellen Inflation in früheren Prognosen stark unterschätzt. Sie war – wie so vieles derzeit – einfach nicht richtig vorhersehbar.