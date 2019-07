Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, sei der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Sommer üblich, weil sich junge Menschen nach der Schule, der Ausbildung oder dem Studium arbeitslos melden. Im Vergleich zum Sommer vor einem Jahr sei die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Oberbayern positiv, erklärt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Oberbayern sowie Mittelfranken sind die einzigen Regierungsbezirke, in denen die absolute Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juli vor einem Jahr gesunken ist.

Oberbayern entwickelt sich hervorragend

So sind in Oberbayern 1.655 Menschen weniger ohne Job als noch vor einem Jahr. "Oberbayern entwickelt sich ganz hervorragend“, sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk. Außerdem gebe es über 60.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mehr als vor einem Jahr, die vor allem im Großraum München zu finden seien. Allerdings macht sich auch in Oberbayern die Abschwächung der Konjunktur bemerkbar: Die Meldungen von offenen Stellen gingen im Vergleich zum Sommer vor einem Jahr um zehn Prozent zurück. Die Stadt Rosenheim verzeichnet mit einer Quote von 3,6 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit in Oberbayern, der Landkreis Eichstätt mit 1,3 Prozent die niedrigste sowohl in Oberbayern als auch in ganz Bayern.