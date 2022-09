VW will am Montag über Porsche-Börsengang entscheiden

Vorstand und Aufsichtsrat von Volkswagen wollen am Montag über einen möglichen Börsengang der Porsche AG entscheiden. Nach der monatelangen Prüfung, ob ein Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers in Frage kommt, würden sich die Gremien mit der Frage befassen, ob ein Börsengang Ende September/Anfang Oktober angestrebt werden solle, teilte Volkswagen adhoc mit.

Abschließende Entscheidung noch nicht getroffen

Eine abschließende Entscheidung sei noch nicht getroffen. Zudem werde über die Zustimmung über einen Verkauf von 25 Prozent an der Porsche AG an die Holding Porsche SE beraten. Darüber gebe es fortgeschrittene Gespräche, hieß es in einer separaten Mitteilung der Porsche SE.

Über die Porsche SE sind die Gründerfamilien Porsche und Piech als Großaktionär an dem Wolfsburger Volkswagen-Konzern beteiligt, zu dem wiederum die Porsche AG als Tochter gehört.

Kritik an Lindner wegen Porsche und E-Fuel-Kompromiss

Zuletzt stand Porsche im Zusammenhang mit FDP-Chef Christian Lindner in der Kritik. Bei einer Betriebsversammlung am 29. Juni soll Porsche-Chef Oliver Blume vor Mitarbeitern gesagt haben, dass Porsche "sehr großen Anteil" daran gehabt habe, dass eine weitere Nutzung von synthetisch hergestellten E-Fuels für Verbrennungsmotoren "in den Koalitionsvertrag miteingeflossen" sei. Das ZDF-Sartiremagazin "Die Anstalt" hatte darüber berichtet.

Ende Juni hatte es innerhalb der Ampel-Koalition Streit über ein Verbot für die Neuzulassung von Verbrennerautos ab 2035 auf EU-Ebene gegeben. Lindner, selbst bekennender Porsche-Fahrer, hatte die Verbotspläne abgelehnt. In den Koalitionsverhandlungen im Herbst 2021 hatte sich die Ampel darauf geeinigt, Neuzulassungen für Verbrennermotoren ab 2035 zu verbieten – für Autos, die nur mit E-Fuels betrieben werden können, sollte es jedoch eine Ausnahme geben.