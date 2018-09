VW überdenkt Hardware-Nachrüstung für Diesel

Nicht nur die Nachrüstung sei in dieser Video-Schalte ein Thema gewesen. VW habe dabei einer finanziellen Beteiligung für Hardware-Nachrüstung zugestimmt. Es sei auch um den Austausch älterer Fahrzeuge der Euro-4- und Euro-5-Abgasnorm gegangen. Das Bundesverkehrsministerium wollte sich zu dieser Meldung nicht äußern.

Ein Entgegenkommen von beiden Seiten?

Verkehrsminister Scheuer hat in den letzten Tagen eine Hardware-Nachrüstungen für Diesel-Fahrzeuge insgesamt nicht mehr ausgeschlossen. Dabei betonte er aber: "Meine Priorität bleibt, dass die Diesel-Besitzer ihr altes Auto in ein saubereres Fahrzeug tauschen können". Insgesamt will der CSU-Minister, dass die Abgasprobleme bei Diesel-Autos ohne finanzielle Beiträge aus Steuergeldern oder auch von Dieselfahrern gelöst werden müssten.

Die Zeit wird knapp

Nachrüstungen und Umtauschprogramme sind Teil der Strategie, mit der der Minister Fahrverbote in Innenstädten verhindern will. Derzeit verhandelt das Ministerium mit den Fahrzeugherstellern über diese Programme. Am Montag will die Regierung bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses den Plan beschließen. Wenige Tage bleiben, und das Verkehrsministerium setzt auf Druck und auf die Hoffnung, dass sich nun auch Daimler und BMW entgegenkommend zeigen.