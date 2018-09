VW-Aufsichtsrat: Keine Entscheidung zu Personalien

Wie der BR erfahren hat, wurde auf der heutigen Aufsichtsratssitzung des VW-Konzerns keine Entscheidung über die mögliche Nachfolge des Audi-Vorstandschefs Rupert Stadler gefällt. Der befindet sich seit dem 18.6.2018 in Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre. Die Staatsanwaltschaft München II wirft ihm Betrug und geplante Beeinflussung von Zeugen oder anderer Beschuldigter vor. Seit dem 19.6. 2018 ist er von seinen Aufgaben entbunden. Die kommissarische Leitung bei Audi hat der Niederländer Bram Schot, ehemaliger Vertriebschef des Ingolstädter Autobauers, inne.

Entscheidung ungewiss

Ob diese Woche eine Entscheidung fallen wird, ist ungewiss. Am Donnerstag soll eine routinemäßige Aufsichtsratssitzung der VW-Tochter Audi im ungarischen Györ stattfinden. Allerdings könnte eine Nachfolgeregelung nur im Zusammenspiel mit dem VW-Aufsichtsrat erfolgen. Grund: Der beurlaubte Audi -Chef Rupert Stadler ist sowohl bei Audi als auch bei VW unter Vertrag. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, Stadler werde seinen Posten nach Einschätzung von Konzernkennern wahrscheinlich endgültig räumen müssen. Eine Trennung hätte "vornehmlich organisatorische Gründe, neue belastende Hinweise in Bezug auf Stadlers Rolle in der Dieselaffäre seien nicht bekannt geworden".

Als möglicher Nachfolger von Stadler wird in Medienberichten der BMW- Manager Markus Duesmann gehandelt.