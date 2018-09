VW Aufsichtsrat berät über beurlaubten Audichef

Auf der heutigen Sitzung des VW Aufsichtsrates soll es eigentlich um den bevorstehenden Börsengang von Traton gehen. So heißt die LKW Sparte von Volkswagen, zu der auch der bayerische LKW Hersteller MAN gehört. Der Aufsichtsrat wird aber um eine Diskussion über die Personalie Rupert Stadler nicht herumkommen, wie der Bayerische Rundfunk aus unternehmensnahen Kreisen erfahren hat.

Audi braucht eine handlungsfähige Führung

Ob dabei ein Entschluss fällt, ist offen. Seit Mitte Juni sitzt der beurlaubte Audi-Chef in Untersuchungshaft, wegen Verdunklungsgefahr im Zusammenhang mit dem Abgasskandal. Stadler soll versucht haben, einen Zeugen zu beeinflussen. Gegen den Topmanager ermittelt die Staatsanwaltschaft München wegen Betrug und mittelbarer Falschbeurkundung. Und auch wenn bei VW auf die Unschuldsvermutung verwiesen wird, so gilt es zunehmend als unmöglich, den beurlaubten Audi-Chef zu halten. Ein Neuanfang wird unter anderem von den Arbeitnehmervertretern seit längerem gefordert. Die Ingolstädter verlieren gegenüber den beiden Dauerkonkurrenten Mercedes Benz und BMW zusehends an Boden, unter anderem die Umstellung auf den neuen Abgasstandard WLTP führt zu Absatzproblemen. Der kommissarische Vorstandsvorsitzende Bram Schot sprach bereits von schwierigen Monaten, die jetzt kommen.

Nachfolger scheint gefunden

Als möglicher Nachfolger von Stadler gilt Markus Duesmann, der von BMW kommt. Er ist bereits der zweite frühere Spitzenmanager der Münchner, der zu VW wechselt. Auch der jetzige Konzernchef Herbert Diess war einmal bei BMW im Vorstand. Allerdings scheint ein sofortiger Wechsel von Duesmann an die Spitze von Audi als kaum möglich. Der Vertrag des früheren BMW-Einkaufsvorstands ruht nur. Darüber hinaus gibt es eine Wettbewerbsausschlussklausel, die einen Wechsel Duesmanns an die Spitze von Audi erst ab Herbst 2020 möglich macht. Ob BMW seinen früheren Topmanager früher zur Konkurrenz ziehen lässt, ist ungewiss.