VW: "Auffälligkeiten" bei Software-Updates

Ausgerechnet bei internen Qualitätskontrollen im Software- Update für vom Abgasskandal betroffene VW kamen Unregelmäßigkeiten ans Tageslicht. Dies gab der VW-Konzern am Sonntag selbst bekannt. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" (BamS) darüber berichtet. Daraufhin habe das Unternehmen "unverzüglich aktiv" das Kraftfahrtbundesamt unterrichtet, wie der Konzern mitteilte. Bei den "Aufälligkeiten" sollt es sich laut "BamS" um eine "möglicherweise illegale Funktion" handeln. Experten des Kraftfahrtbundesamtes gingen davon aus, dass es sich "um eine unzulässige Abschaltvorrichtung handelte".

Software -Update nicht selbst programmiert

Wie Volkswagen weiter bekannt gab handelte es sich um Software-Updates für Autos mit 1,2 Liter –Dieselmotoren des Typs EA 189. Volkswagen gibt an, das Update nicht selbst programmiert zu haben, die "Federführung habe bei einem externen Dienstleister gelegen". Das Update werde vorerst nicht auf weitere Autos aufgespielt, hieß es.

"Kurzfristig und vorsorglich wurde gemeinsam entschieden, die laufende Umsetzung der technischen Lösungen für Dieselfahrzeuge mit 1,2-Liter-Motoren des Typs EA 189 zunächst auszusetzen." Unternehmenssprecher von Volkswagen

Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, das Problem sei bekannt. Der Vorgang werde beim Kraftfahrt-Bundesamt geprüft. VW betonte, dass bereits für Anfang Januar Termine vereinbart worden seien, um die weitere Prüfung und Analyse gemeinsam mit Hochdruck voran zu treiben.

Erste Musterfeststellungsklage eingereicht

Bei der Baureihe des EA 189 handelt es sich um exakt den Motor, weswegen derzeit die erste Musterfeststellungsklage von ADAC und dem Bundesverband der Verbraucherzentrale (vzbv) läuft. Seit 27. November können sich Besitzer von VW-Dieselfahrzeugen der Marken VW, Audi, Skoda oder Seat ins Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen. Bis Donnerstagabend hätten das mehr als 212.000 Bürger getan, sagte ein Behördensprecher am Freitag den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Software-Updates werden derzeit von der Automobilindustrie und dem Bundesverkehrsministerium als bevorzugte Maßnahme angesehen, um den Schadstoff-Ausstoß relativ schnell zu senken. In vielen Städten werden Grenzwerte für die Luftverschmutzung überschritten. Gerichte haben deswegen für mehrere Städte Fahrverbote angeordnet, die im neuen Jahr umgesetzt werden sollen.

Verbraucherschützer fordern Hardware- Nachrüstungen

Angesichts der von VW zugegebenen Auffälligkeiten bei Software-Updates fordern Verbraucherschützer jedoch kostenlose Hardware-Nachrüstungen für manipulierte Diesel.

Beim Update einer Schummelsoftware wiederholt zu schummeln, das übersteige alles Vorstellbare, sagte Klaus Müller, Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), dem Tagesspiegel in der morgigen Ausgabe.

Mehr als 28 Milliarden Euro Schadenersatz

Im August hatte VW gegenüber US-Behörden eingestanden, weltweit bei Millionen- Dieselmotoren die Abgasreinigung manipuliert zu haben. Bislang hatte der Skandal dem Wolfsburger Konzern Kosten in Höhe von mehr als 28 Milliarden Euro verursacht. Wie der VW- Finanzvorstand Frank Witter am Samstag gegenüber der "Börsen-Zeitung" einräumte, rechnet der Konzern damit, dass ihn die Aufarbeitung der Affäre noch lange beschäftigen werde. So hätten Kapazitäten an anderer Stelle gefehlt, zum Beispiel bei der Umstellung auf den neuen Prüfstandard WLTP. Allein in diesem Jahr muss VW 5,5 Milliarden Euro für Kosten aus dem Diesel-Skandal aufwenden.

"Im kommenden Jahr rechnen wir mit einer Summe von etwa zwei Milliarden Euro, 2020 sollte es noch rund eine Milliarden Euro sein." Frank Witter, VW-Finanzvorstand gegenüber der "Börsen-Zeitung"

Im dritten Quartal 2018 war die deutsche Wirtschaft vor allem wegen der Probleme in der Autoindustrie bei der Umstellung auf diese neuen europaweiten Abgastests (WLTP) erstmals seit dreieinhalb Jahren geschrumpft.

Am Wochenende war zudem bekannt geworden, dass durch die E-Offensive von VW jede dritte Stelle in den Werken Hannover und Emden möglicherweise entfällt. Beim Hochfahren der E-Auto -Produktion könnten an diesen Standorten insgesamt bis zu 7.000 Stellen wegfallen. Dies sei jedoch nur möglich, wenn Altersteilzeit-Regelungen voll ausgeschöpft würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Konzernkreisen. Wegen der verschärften CO2-Grenzwerte für Neuwagen in der EU kündigte der VW Konzern ein noch härteres Umbauprogramm in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung an. Betriebsbedingte Kündigungen hatte der Vorstandschef des weltweit größten Autokonzerns Herbert Diess allerdings zuvor ausgeschlossen.