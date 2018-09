Vorstandsrückzug: Grammer-Investor will Arbeitsplätze erhalten

Grammers neuer chinesischer Eigentümer will nach dem plötzlichen Rücktritt des gesamten Grammer-Vorstands seine Versprechen halten: Wir setzen unsere Strategie fort, heißt es in einer Pressemitteilung von Wang Jiming, Junior-Chef von Ningbo Jifeng.

Die Marke Grammer soll bestehen bleiben

Die Marke Grammer und auch der Standort Amberg blieben bestehen. Es sei nicht geplant, Arbeitsplätze abzubauen, auch nicht, geistiges Eigentum von Grammer abzuziehen. Der Amberger Hersteller von Autositzen bliebe unabhängig – alles, wie bei der Übernahme durch Ningbo Jifeng versprochen.

Chinesischer Investor von Rücktritt überrascht

Wang und sein Vater seien als Eigentümer von dem Rücktritt überrascht worden, so ein Unternehmenssprecher. Sie hätten die drei Vorstände gern behalten. Hintergrund ist ein Sonderkündigungsrecht, das sich die drei Vorstände in die Verträge hatten schreiben lassen. Kernsatz: Es besteht ein Anspruch auf eine Abfindung von 150 Prozent der im Dienstvertrag vereinbarten Abfindung von zwei Jahresverträgen, unter dem Strich bedeute das bis zu fünf Millionen Euro pro Vorstand, so der Unternehmenssprecher.

Ausstieg auf Raten

Die Chinesen hatten zuvor die feindliche Übernahme Grammers durch den bosnischen Investor Hastor mit 85 Prozent Zustimmung durch Grammers Aktionäre verhindert. Der Aktienkurs war kräftig gestiegen. Die drei Aussteiger werden den Übergang begleiten und für Grammer als Berater tätig bleiben.