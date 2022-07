Vorsicht vor Betrug mit Zählernummern

Vor allem wird nach den Zählernummern gefragt. Das läuft in der Regel über Anrufe, aber auch an den Haustüren klingeln angebliche Mitarbeiter von Stadtwerken.

"Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen. Das war ein sehr unfreundlicher Anruf. Es hieß, sie sind von den Stadtwerken und müssen meinen Vertrag überprüfen. Sie wollten die Zählernummer und auch den Zählerstand. Sehr barsch haben sie das eingefordert." Christine Bergmann, Betroffene

Christine Bergmann, Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, hat es selbst erlebt. Jemand wollte ihr am Telefon Informationen zu ihrem Vertrag mit den Stadtwerken München entlocken. Das Ziel: Sie mit diesen Daten dann bei einem anderen Energieanbieter anzumelden. Um an die Daten zu gelangen, geben sich die Anrufer oft als Mitarbeiter der Stadtwerke München aus.

"Mir kam das irgendwie seltsam vor. Und ich habe nochmal gefragt: Stadtwerke? Ja, ja, Stadtwerke. Und ich habe dann aber trotzdem gesagt, so etwas mache ich nur schriftlich und nicht am Telefon." Christine Bergmann

Betrüger kassieren Provision für neue Kunden

Gut, dass in dem Fall keine persönlichen Kundendaten weitergegeben wurden. Denn wenige Informationen genügen in der Regel schon, um einen bestehenden Strom- oder Gasvertrag kündigen zu können. Und, um im nächsten Schritt, den Kunden bei irgendeinem anderen Versorger anzumelden. Das Ziel der Betrüger: Provisionen vom neuen Anbieter kassieren. Geprellte Verbraucher haben das Nachsehen. Nicht nur telefonisch melden sich die angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke München SWM. Sie klingeln auch an der Haustür.

"Es handelt sich hier weder um SWM Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Noch handelt es sich um Personen, die in unserem Auftrag unterwegs sind. Beschäftigte können immer einen Dienstausweis vorlegen. Wenn sie sich nicht sicher sind, wer vor Ihnen steht: SWM Beschäftigte können immer einen Dienstausweis vorlegen." Michael Silva, Stadtwerke München.

Betroffen sind nicht nur Kunden der Stadtwerke München. Die Masche scheint in ganz Bayern verbreitet zu sein. Viele Stadtwerke kennen das Problem schon seit längerem.

"Zum einen ist es absolut nicht vertretbar, sich als Mitarbeiter eines anderen Unternehmens auszugeben. Und zum anderen sehen wir es auch sehr, sehr kritisch, weil die Kunden wissen natürlich gar nicht, worauf sie sich in dem Fall eingelassen haben." Jan Koch, Stadtwerke Bayreuth

Betrüger schließen neuen Vertrag ab

Ohne dass es die Kunden ahnen, wird für sie einfach ein neuer Vertrag abgeschlossen. Auch hier der Tipp: Der beste Schutz ist, keine Daten preiszugeben.

"In gar keinem Fall die Zählernummer preisgeben. Weil mit dieser Zählernummer kann ein Energieanbieter einen Anbieterwechsel anstoßen. Das sieht das Gesetz vor. Das ist eigentlich zum Verbraucherschutz. Dass ein Wechsel möglichst einfach gestaltet sein soll."

Doch diese Möglichkeit wird ausgenutzt. Verbraucherschützer raten, schnell zu handeln, wenn etwa das Begrüßungs-Schreiben eines unbekannten Energieanbieters ins Haus flattert.

"Auf jeden Fall, wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, dass man diesen Vertrag doch nicht haben will oder das dann überhaupt erst erfährt, dass man einen Vertrag geschlossen haben soll, dann am besten einen Widerspruch einlegen. Und das aber mit einem Einschreiben mit Rückschein." Marion Gaksch, Verbraucherzentrale Bayern

Neben den Stadtwerken in München und Bayreuth haben auch die Stadtwerke in Bamberg erst vor wenigen Tagen Erfahrungen mit unlauteren Methoden der Abwerbung von Kunden gemacht.

"Da stand einer vor der Tür, wollte dem Kunden glaubhaft machen, einem 84 jährigen, alten Herrn, dass wenn er jetzt hier nicht unterschreibt, sofort die Stromversorgung eingestellt werde. Der Kunde hat ihn dann wohl weggeschickt. Daraufhin hat der Herr wieder geklingelt und wieder geklingelt. Und schlussendlich hat er dann die Polizei angerufen und auch uns als Stadtwerke verständigt." Jan Giersberg, Stadtwerke Bamberg

Vorsicht also, wenn sich angebliche Mitarbeiter von Stadtwerken nicht richtig ausweisen können. Und auf keinen Fall Daten zur eigenen Person, Strom- oder Gaszählern und entsprechenden Verträgen preisgeben - schon gar nicht am Telefon.