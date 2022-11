Vorsicht: Mancher Zuverdienst gefährdet den Arbeitsplatz

Augen auf bei der Nebenjob-Wahl! Grundsätzlich darf jeder nach getaner Arbeit mit seiner Freizeit anstellen was er will. Darum darf auch jeder Arbeitnehmer in dieser Zeit eine Zusatzarbeit annehmen.

Nebenjobs meist anzeigepflichtig

Ein Chef kann eine Nebentätigkeit nicht verbieten. Allerdings, erklärt Britta Schön von Finanztip, sollten Arbeitnehmer in ihren Arbeitsvertrag schauen, denn dort ist meist eine Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten angegeben. Dies ist zulässig und das sollte man dann auch tun, so die Expertin. Also dem Arbeitgeber einfach mitteilen, dass man einen Nebenjob angenommen hat.

Nebenjob kann zur Abmahnung führen

Selbst wenn im Arbeitsvertrag die Anzeigepflicht nicht vorgesehen ist, ist der Arbeitnehmer nicht auf der sicheren Seite, denn oft steht diese Meldepflicht im Tarifvertrag. Darum sollten Nebenjobber sich vorher bei der Gewerkschaft oder beim Betriebsrat erkundigen, wie es darum steht. Falls die Mitteilung an den Arbeitgeber unterlassen wird, kann der Arbeitgeber eine Abmahnung aussprechen, so die Rechtsexpertin Britta Schön, denn man verstößt damit gegen den Arbeitsvertrag. Doch es gibt weitere Regeln, die man beachten sollte.

Müdigkeit kann den Nebenjob kosten

Die Arbeitszeit pro Tag ist auf acht Stunden begrenzt. So steht es im Arbeitszeitgesetz. Aber es gibt eine Ausnahme, nämlich dass 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden dürfen, erklärt Alfried Ströl von Verdi Bayern. Allerdings nur für die Dauer von sechs Monaten, danach müssen wieder die 40 Stunden pro Woche eingehalten werden. Immer einzuhalten sind Ruhezeiten von elf Stunden von einem Arbeitstag zum nächsten. Wird dagegen verstoßen, gilt der Nebenjob als unvereinbar mit dem Hauptberuf, und kann vom Chef untersagt werden.

Wenn beispielsweise ein Kraftfahrer abends noch als Busfahrer arbeitet, dann müssen die Arbeitszeiten zusammengerechnet werden und dürfen insgesamt nicht 48 Stunden pro Woche übersteigen. Wegen der Ruhezeiten, darf er, wenn er bis 23 Uhr als Fahrer unterwegs ist, auch nicht am nächsten Tag vor 10 Uhr wieder antreten. Wer durch seinen Nebenjob ständig müde im eigentlichen Beruf ist, dem kann der Chef die Nebentätigkeit untersagen. Das blüht auch einem Arbeitnehmer, wenn er in Interessenskonflikt zum Arbeitgeber tritt.

Tabu-Branchen für Nebenjobs

Eine Nebentätigkeit ist unzulässig, wenn ein Interessenskonflikt besteht. Das ist oft der Fall, wenn etwa jemand sich im Rahmen einer Nebentätigkeit in der gleichen Branche selbständig macht, so Alfried Ströl von Verdi Bayern: Beispielsweise wenn jemand im Bauamt beschäftigt ist und Baufirmen beauftragt. Dann kann er in der Nebentätigkeit nicht eine eigene Baufirma gründen und darin arbeiten. Die Gefahr der Vorteilsnahme ist zu groß. Er könnte sich als Auftraggeber selbst Aufträge zuschustern oder Auftraggeber vom Arbeitgeber abwerben und so in Konkurrenz zu seinem Arbeitgeber treten.