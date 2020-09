Vorsicht Falle: Augen auf beim Goldverkauf

Preisangebote für Altgold überwiegend enttäuschend

Beim Krügerrand lag der Abschlag vom aktuellen Durchschnittspreis meist bei 150 Euro oder noch höher. Nur 8 von 30 Händlern wollten fair oder sogar mehr zahlen. Beim Weißgoldring lagen die Gebote unfassbare 400 Euro auseinander.

Daher unser klares Urteil beim Thema Preisfindung: Daumen runter !

Aber wie können Kunden solche Enttäuschungen vermeiden und sich VORHER informieren? Dabei muss der Schmuck wortwörtlich nicht unbedingt auf die Goldwaage gelegt werden, eine normale Briefwaage daheim tut es auch um einen ungefähren Wert zu bekommen. Der dient dann auch zur Kontrolle im Geschäft, wenn der Händler wiegt.

Experte empfehlen zudem unbedingt den Blick ins Internet. Portale wie Gold.de werden sogar polizeilich empfohlen und bieten Altgoldrechner sowie minutengenaue Preislisten für Münzen und Barren. Wer sich mit diesem Wissen ausstattet, signalisiert dem Händler Marktkenntnisse und kann sich noch während der Preisverhandlungen im Shop von seinem Smartphone unterstützen lassen.

"Seriöse Anbieter befinden sich in einem Preiskorridor von 10-12% unterhalb des Materialpreises. Das kann man wirklich noch als in Ordnung bezeichnen. Je näher ich an den Materialpreis rankomme, desto besser“. Christian Brenner, Edelmetall-Experte, philoro Schweiz AG

Transparenz: Von "vorbildlich" bis "mangelhaft" alles dabei

Ein guter Preis braucht gute Analyse. Und auch hier wird getrickst durch mangelnde Nachvollziehbarkeit und Transparenz. In einem Shop im Allgäu trauen wir unseren Ohren kaum. Nach einem Säuretest hinter der Plexiglasscheibe, den wir nicht einsehen konnten, wurde unser Weißgoldring als fast wertloses Silber bezeichnet. Ein abschreckendes Beispiel für alle, die unvorbereitet Schmuck verkaufen wollen.

Glücklicherweise gab sich die Hälfte der Händler durchaus Mühe. Doch überraschend viele waren bei der Analyse wenig mitteilsam und ließen uns nicht zuschauen.

Aber Transparenz ist nicht nur Wollen, sondern auch Können. Mit modernen Prüfgeräten am Kundentresen zum Beispiel. Keine Hinterzimmer, kein umständlicher Versand in ferne Scheideanstalten. Auch hierbei mangelte es in vielen Fällen an modernem technischen Standard bei der Ausstattung..

Daher unser Urteil: Durchwachsen!

"Transparenz beginnt bei uns, dass der Kunde bei allen Prozessen im Altgold-Ankauf mit dabei sein kann. Der Kunde ist in jedem Prozeßschritt mit dabei und kann somit jeden Prozeß nachvollziehen und das lassen wir uns einiges kosten." Christian Brenner, Edelmetall-Experte, philoro Schweiz AG

Kompetenter Service und Erscheinungsbild hängen zusammen

Häufig täuschte in unserem Check der erste Eindruck nicht. Wirkte der Shop heruntergekommen, dann stimmten auch Preis und Beratung nicht.

Und auch bei kompetentem Service hapert es. In einem Shop in Niederbayern hing zwar ein Meisterbrief unübersehbar an der Wand. Unser wertvoller Weißgoldring wurde trotzdem ohne jeden Test einfach beiseite gelegt. Andere Händler unterschieden nicht zwischen Material-und Sammlerwert, manche hatten Probleme bei der Barzahlung, wieder andere nahmen wertmindernde Abriebproben bei Ring und Münze ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Achtung auch, wenn der Händler bei Schmuck die Edelsteine einfach ignoriert und nur den Metallwert zahlen will.

Licht und Schatten also auch bei der Servicequalität!

Denn Service kostet. Keine Überraschung, dass da große Edelmetallhändler wie Degussa, pro aurum oder Robbe&Berking in unserem Check oft die Nase vorn hatten. Oft, aber nicht zwangsläufig.

Denn Sieger in unserem Check wurde ein Mittelständler bei Augsburg. Bester Preis, Top-Ausrüstung, beste Beratung und - damit nicht genug - der uneigennützige Rat, lieber noch nicht zu verkaufen, sondern kurzfristig auf bessere Preise zu warten.

"Man kann jetzt an dem Kunden 500 Euro verdienen oder man sagt, man verdient nur 50 Euro. Und der Kunde ist zufrieden und empfiehlt einen weiter. Ich habe relativ wenig Kunden jeden Tag, aber dafür kann ich mich auch um jeden Kunden kümmern. Ich habe hier keinen Zeitdruck. Auch wenn ein Kunde reinkommt mit 20, 30 oder 50 Schmuckstücken, können wir das in aller Ruhe testen. Wir können alles anschauen und dann einen fairen Preis für uns beide finden." Daniel Sing, Goldbox Bobingen