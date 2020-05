Vorsicht bei Maskenreinigung in der Mikrowelle

Rund 60 bis 70 Grad Celsius reichen aus, um Coronaviren abzutöten. Da sind sich die Virologen weitgehend einig. Es heißt, um einen Mund-Nasenschutz schnell und unkompliziert keimfrei zu bekommen, bietet sich die Mikrowelle an. Laut US-Forschern reicht es, den Mundschutz auf ein Gefäß zu legen, in dem etwas Wasser drin ist und das Ganze dann zwei Minuten lang bei 750 Watt zu erhitzen. Der heiße Wasserdampf desinfiziert den Stoff. Allerdings darf man diese Methode auf keinen Fall anwenden, wenn sich eine Maske verformen lässt, um sie etwa an die Nase anzupassen, warnt Jan Saurer von der Feuerwehr München.

Draht und andere Dinge aus Metall gehören auf keinen Fall in die Mikrowelle

Denn dann ist häufig ein Stück Draht eingenäht, mit dem man die Maske an die Form der eigenen Nase anpassen kann. Doch Metall in der Mikrowelle sorgt für heftigen Funkenflug, in Kombination mit dem Stoff der Maske kann schnell ein Brand entstehen.

Alleine in München gab es deswegen schon mehrere Feuerwehreinsätze, berichtet Jan Saurer. Bis jetzt hätten die Leute immer Glück gehabt, die Brände seien immer nur klein gewesen. Die Feuerwehr rät trotzdem deutlich davon ab, Masken mit eingenähtem Draht in der Mikrowelle zu desinfizieren.

Alles Wissenswerte zum Coronavirus finden Sie hier

Desinfektion ist keine Reinigung

Gefährlich außerdem: Masken aus Kunstfasern, denn die könnten schmelzen, im extremsten Fall sogar ebenfalls Feuer fangen. Sicherer für die Reinigung sind die Waschmaschine oder ein zehn Minuten langes Bad in einem Topf mit fast kochendem Wasser.

Laut dem Virologen Christian Drosten lassen sich die Masken auch desinfizieren, indem man sie für eine halbe Stunde bei 70 Grad in den Backofen legt. Allerdings: Eine Desinfektion ist keine Reinigung. Um Flecken aus der Maske zu bekommen, ist Wasser nötig.