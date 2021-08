Vorm Urlaub den Stecker ziehen: Geld sparen und Umwelt schonen

Die gerade in Bayern angebrochene Sommer-Urlaubszeit bedeutet für viele Menschen nicht nur Freizeit und Freude. Gerade wer auf Reisen geht, ist im Zweifelsfalle finanziell auch etwas angespannt. Ein paar Euro lassen sich aber, während man weg ist, beispielsweise zu Hause einsparen – zugunsten der Reisekasse. Und das Klima schont man dabei auch noch.

Elektrische Geräte vom Netz nehmen

Es sind zahlreiche elektrische Geräte, die in einem Haushalt Strom verbrauchen. Und weil sie nicht durchgehend im Einsatz sind, sind sie oft in einem Standby-Modus. Das gilt für Fernseher, Internetrouter, Stereoanlage, Computer, Spielekonsolen, Festnetztelefone und so weiter. Aber auch wenn sie gewissermaßen gedimmt sind, brauchen sie immer noch Strom. Gerade in der Urlaubszeit ist das natürlich sinnlos.

Die Verbraucherzentrale Bremen empfiehlt deshalb, all diese Geräte vollständig vom Netz zu nehmen – also auszustecken. "Leuchtende Lämpchen und Displays, die die Uhrzeit anzeigen" würden einen Hinweis darauf geben, dass hier unnötig Strom verbraucht wird. In einem Drei-Personen-Haushalt könne der Standby-Modus von Geräten 20 Prozent des Stromverbrauchs verursachen. Ein Router brauche beispielsweise oft so viel Strom wie ein sparsamer Kühlschrank.

Vorsicht allerdings bei Geräten, die man programmieren muss – von der Uhrzeit bis zu den TV-Programmen auf einem Fernseher. Wenn das nicht irgendwo gesichert ist, oder über eine Batterie erhalten bleibt, dann kann bei der Rückkehr ein wenig Arbeit bei der Wiederinbetriebnahme anstehen.

Kühlgeräte abtauen und ebenfalls ausstecken

Aber auch über Geräte, die in der Regel durchgängig Strom verbrauchen und eher nie vom Netz genommen werden, solle man einmal nachdenken, empfiehlt Energieberaterin Inse Ewen von der Verbraucherzentrale Bremen. Gerade Kühlschränke und Tiefkühltruhen könnten in der Urlaubszeit mal eine Pause bekommen. Das spare nicht nur Strom, sondern biete auch gleich die Gelegenheit, mal das über die Zeit entstandene Eis abzutauen.

Das spart dann auch noch zusätzlich Strom - und damit auch Geld - wenn der Urlaub wieder vorbei ist. Immerhin: jeder Zentimeter Eis, der abgetaut wird, spart 15 Prozent Energieverbrauch ein. Außerdem verlängere regelmäßiges Abtauen die Lebensdauer von Gefriergeräten. Also: vor dem Urlaub Lebensmittel aufbrauchen oder beim Nachbarn unterbringen und das Eis loswerden.

Den Boiler für Warmwasser abstellen

Auch warmes Wasser dürfte eher selten in der Urlaubszeit gebraucht werden, wenn niemand zu Hause ist. Auch hier lässt sich Geld sparen, wenn der Boiler abgeschaltet wird. Schließlich springt der immer wieder an, um das Wasser in den Leitungen und im Warmwasserreservoir auf Temperatur zu halten. Die Heizung für die Zimmer müsste – zumindest im Sommer – ja sowieso schon aus sein.

Aufpassen allerdings bei der Rückkehr: Im Wasser, das in der Zeit der Abwesenheit in den Rohren gestanden hat, könnten sich Legionellen gebildet haben. Bevor also wieder Wasser genutzt wird, alle Hähne mal aufdrehen und jeweils etwa zehn Liter durchlaufen lassen.

Schont das Klima und schützt vor Überspannung

Inse Ewen von der Verbraucherzentrale verweist aber nicht nur auf den Effekt im Geldbeutel, wenn Geräte vorübergehend vom Stromnetz genommen werden. So seien sie auch geschützt vor Überspannung durch Blitze bei einem Sommergewitter. Und:

"Jede Kilowattstunde die sie einsparen, schützt gleichzeitig auch die Umwelt und trägt zum Klimaschutz bei. Und in dieser Gesamtheit, in diesem Gesamtpaket, lohnt es sich definitiv." Inse Ewen, Energieberaterin