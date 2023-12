Vorabbilanz: So lief das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel

Hoffnungen auf Rekordumsatz bei Raketen

Auch ein weiterer Punkt zum Jahresende macht Bernd Ohlmann Mut: "Zu Silvester wird, so glauben wir, nicht gespart. Da lassen es die Menschen nochmal krachen." Entsprechend hoffen die bayerischen Händler auf einen Rekordumsatz bei Raketen.

Auch Andrea Dreier freut sich auf den Jahresendspurt in ihrem Concept Store: "Am 31. wird abgerechnet." Momentan arbeitet sie bis zu 80 Wochenstunden für ihr Geschäft. "Wie war das mit Work Life Balance?", fragt Dreher und lacht. Dafür soll am Ende auch das Finanzielle stimmen - aber nicht nur das: "Ich sage immer, das ist ja ein bisschen so wie ein Schauspieler, der Applaus erregt. Es ist so natürlich auch für uns selber, weil wir auch wahnsinnig viel von uns selbst geben."