Vor Elefantenhochzeit: Was wird aus Karstadt und Kaufhof?

Karstadt und Kaufhof sollen fusionieren, soviel ist den Betriebsräten beider Häuser inzwischen klar. Auch Alfred Birkenmeyer, der sein gesamtes Berufsleben für Kaufhof gearbeitet hat. Er und seine Kollegen fürchten vor allem, dass nach dem Zusammengehen Standorte wegfallen könnten. Da sei "nun einiges an Ungewissheit da", wie es mit Doppel- oder Mehrfachstandorten weitergehe, sagt er. Ähnlich sieht das Jürgen Ettl, der beim bisherigen Konkurrenz-Unternehmen im Betriebsrat sitzt:

"Da geht es um Existenzen, jeden einzelnen Arbeitsplatz. Das ist kein Spaß, da werden wir zusammenstehen. Wir von Karstadt haben leider des Öfteren die Erfahrung von Sanierungen gemacht. Letztendlich ist es auch eine Sanierung, in der Synergieeffekte gehoben werden sollen und da muss man gegenhalten." Jürgen Ettl, Betriebsrat bei Karstadt

Belegschaft und Betriebsräte fürchten Stellenstreichungen

Beide Häuser haben zusammen an 243 Standorte in drei Ländern insgesamt 32.000 Mitarbeiter. In Bayern sind es in 27 Filialen rund 3.000 Mitarbeiter. Unter ihnen herrscht große Verunsicherung. Die Betriebsräte fürchten Synergien, und das heißt Einsparungen, womöglich Stellenstreichungen im großen Stil.

Karstadt-Chef: "Große betriebliche Herausforderungen"

Karstadt-Chef Stephan Fanderl soll in Zukunft beide Häuser leiten. Auf BR-Nachfrage, ob und wie viele Stellen wegfallen, gibt er keine konkrete Antwort. Es stünden nun "große betriebliche Herausforderungen" an, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme lediglich.

Karstadt-Kaufhof-Fusion: Unabsehbare Folgen für die Innenstädte

Die Fusion könnte auch für die Innenstädte Folgen haben. Beispiel Coburg: In der oberfränkischen 40.000-Einwohner-Stadt ist der Kaufhof das einzige große Warenhaus. Laut Stadtverwaltung würde eine Schließung mit weniger Attraktivität der gesamten Innenstadt verbunden sein. Nicht nur für Kunden, sondern auch für andere Einzelhändler, die von einem großen Kaufhaus in Fußnähe profitieren, während die Konkurrenz der großen Häuser ganz woanders zu liegen scheint: im Onlinehandel.