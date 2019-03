Europa steht vor großen Herausforderungen: Die EU muss sich Gedanken machen, wie sie sich wirtschaftlich behaupten kann. Die USA sehen Europa immer öfter als Konkurrenten und nicht mehr als Verbündeten an. China treibt seine wirtschaftlichen Interessen aggressiv und kauft zum Beispiel erfolgreiche Unternehmen in der EU auf.

Ungelöste Zukunftsfragen

Und viele Fragen sind offen: Ist eine Digitalsteuer sinnvoll, um die Gewinne amerikanischer Internetfirmen abzuschöpfen? Bekommen die EU-Mitgliedsstaaten ihre Verschuldung in den Griff? Wo sollte Europa mehr Regelungen treffen und in welchen Bereichen sollte die EU weniger in nationale Belange eingreifen? Über Zukunft und Herausforderungen der EU diskutieren im BR24-Livestream ab 18.30 Uhr: