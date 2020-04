Vor 70 Jahren: Erster Neckermann-Katalog

Versandhandel ist eigentlich ein alter Hut. Schon Oma und Opa haben häufig von der Kleidung bis zum Kühlschrank alles bestellt und sich liefern lassen. Der Unterschied: Statt Internet hat es einen dicken, gedruckten Katalog gegeben - von Anbietern wie Quelle, Otto und Neckermann. Vor 70 Jahren – also 1950 – veröffentlichten die beiden letztgenannten erstmals ihren Warenkatalog.

"Alles bringt die Post ins Haus"

Ein Neckermann-Werbespot in der Urzeit der Kataloge reimte etwas unbeholfen:

"Such in Ruh die Sachen aus, alles bringt die Post ins Haus. Schau den Katalog Dir an. Was auf diesen Seiten steht, spricht über Preis und Qualität. Darum schreibt an Neckermann." Neckermann-Werbespot

Kittelschürzen, Hosen, Schuhe - nach dem Krieg und der Währungsreform ist der Bedarf der Deutschen groß. Und je mehr das Wirtschaftswunder Fahrt aufnimmt, umso konsumfreudiger werden die Bundesbürger.

Nicht nur für die oberen Zehntausend

1950 ist der zunächst sehr kleine Katalog von Josef Neckermann von Anfang an ein Erfolg. Und so weitet er das Angebot immer weiter aus – insbesondere für die sogenannten "kleinen Leute".

"Die Kühlschränke, das waren nur Produkte für hochwertige Klassen. Rundfunk- und Fernsehgeräte: Da hat sogar die deutsche Industrie den Standpunkt vertreten, das sei nur etwas für die oberen Zehntausend. Und ich habe gesagt: Nein, genau das Gegenteil ist der Fall." Josef Neckermann

Kiloschwere Kataloge

Der Katalog, der gewöhnlich zweimal im Jahr im Briefkasten der Kunden landet, wird immer dicker. Auch bei der Konkurrenz Quelle und Otto. 1.000 Seiten und noch mehr haben die kiloschweren Blätterwerke.

Und sie liegen in Millionen Haushalten, die darauf kaum noch verzichten wollen. Außerdem wird weiter geworben und geworben - mit Erfolg:

"Das ist der Bankbeamte Werner Weber, 48 Jahre alt, daneben seine Frau Brigitte. Sie kennen das Geheimnis, wie man immer mit seinem Geld auskommt, ohne auf Qualität zu verzichten. Ihr Fernsehgerät ist von Neckermann." Neckermann-Werbespot

Bestellparadies ließ kaum Wünsche offen

Manche erinnern sich vielleicht noch, wie sie sich zu Weihnachten etwas aussuchen durften im Katalog oder wie eine Sammelbestellerin von Haus zu Haus zog.

Auch bei jungen Leuten waren die Kataloge sehr beliebt - unter anderem wegen der Unterwäscheangebote. Wo sonst hätten pubertierende Jünglinge so wertvolle Informationen über die weibliche Anatomie erhalten? Damals, als es das Internet noch nicht gab. Wo sonst hätte die bayerische Landfrau ganz diskret einen Massagestab bestellen können?

Und die Kataloge sind umfangreich, lassen kaum Wünsche offen. "1.638 Seiten mehr Zeit", wirbt Quelle, und weiter: "Drum sei helle und bestelle gleich den Katalog von Quelle."

Letzter Höhepunkt: Die deutsche Einheit

Den Höhepunkt ihres Erfolgs erleben die Versandhauskataloge in den frühen siebziger Jahren. Danach wandelt sich der Zeitgeist und auch das Einkaufsverhalten der Deutschen. Insbesondere Neckermann verzettelt sich, hat zu hohe Kosten und wird vom Warenhauskonzern Karstadt übernommen.

Doch dann gibt es nochmals einen unverhofften Aufschwung für die Katalog-Firmen: die Wiedervereinigung. Für die Menschen in der ehemaligen DDR waren die dicken Kataloge praktisch wie aus dem Schlaraffenland, erzählt der Neckermann-Betriebsrat Thomas Schmidt. Er erinnert sich noch an die Massen von Bestellungen, die da am Anfang kamen: "Das war irre irgendwie."

Im Laufe der 1990er-Jahre haben die Universalversender mit ihrem breitgefächerten Angebot immer größere Probleme, den Geschmack der Kunden zu treffen. Die Konkurrenz wird größer. Quelle kommt – wie zuvor auch Neckermann – zu Karstadt. Am Katalog halten aber alle fest.

Das Ende: Der Siegeszug des Internets

Doch dann kommt der Siegeszug des Internets. Ein Trend, den Neckermann und Quelle verschlafen. 2009 ist Quelle pleite, 2012 folgt Neckermann. Nur Otto schafft den Wandel zum Onlineanbieter und ist heute sogar nach Amazon der größte Versandhändler in Deutschland. Den dicken Katalog gab es bei dem Hamburger Haus letztmals 2018, weil er einfach nicht mehr relevant genug war, wie Marc Oppelt, Chef bei Otto, erzählt: "Das war eigentlich nur der letzte konsequente Schritt."

Übrigens sind Quelle und Neckermann wiederauferstanden – als Online-Händler. Ironie der Geschichte: Die Marken der größten Konkurrenten gehören heute zu Otto. Die dicken Kataloge wird es aber wohl nie mehr geben.