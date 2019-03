Vonovia verdient an Mieterhöhungen - steht aber in der Kritik

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia mit Sitz in Bochum hat einen Rekordgewinn erzielt. Erstmals lag der bei mehr als einer Milliarde Euro. Grund dafür waren laut dem Konzern mehr Mieteinnahmen, diese seien insgesamt um 13 Prozent gestiegen. Gleichzeitig kaufte das Unternehmen 37.000 Wohnungen in Österreich und Schweden und vergrößerte sich damit noch einmal deutlich. Am Erfolg sollen laut dem Unternehmen auch die Aktionäre teilhaben: Die Dividende steigt um 12 Cent auf 1,44 Euro pro Aktie.

Mieterbund kritisiert Sanierungen und Höhe der Nebenkosten

Kritik am Geschäftsmodell von Vonovia kommt derweil vom Deutschen Mieterbund. So kaufe das Unternehmen ständig neue Wohnungen und Objekte auf, der Konzern werde immer größer und unübersichtlicher. Zudem modernisiere er seine Gebäude häufig und lege die Kosten auf die Mieter um. Auch die Nebenkosten steigen überdurchschnittlich, wenn sie von Tochterfirmen von Vonovia in Rechnung gestellt werden, so Mieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz. Er kritisierte wiederholt das Gewinnstreben und beklagt Verschlechterungen für die Bewohner.

Vonovia-Mietsteigerungen höher als der Bundesdurchschnitt

In der Kritik steht auch die Höhe der Mieten. In Deutschland steigerte der Konzern diese im Schnitt um vier Prozent auf 6,52 Euro pro Quadratmeter - das ist deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt. Vonovia begründet dies mit Sanierungen. In einer Telefonkonferenz sagte Vonovia-Chef Rolf Buch, er wolle dafür künftig noch mehr Geld ausgeben. Auch wehrte sich das Unternehmen gegen die Kritik und behauptet, die Mieter seien immer zufriedener.

"Vonovia sei kein Preistreiber, weder im Bestand, noch bei Neuvermietungen." Rolf Buch, Vorstandschef Vonovia

Fehlende Baugenehmigungen verhindern Neubau

Das Unternehmen kündigte an, mehr bauen zu wollen, darunter auch altersgerechte Wohnungen. In diesem Jahr seien 2.700 Neubauwohnungen geplant. Allerdings bremsten fehlende Baugenehmigungen einen noch größeren Neubau, so Buch. Aufgrund deutlich gestiegener Kosten für Grundstücke und Bauleistungen könnten Neubauten in Großstädten oft nur noch als Kombi-Paket aus Miet- und Eigentumswohnungen realisiert werden, so Vonovia.

Vonovia will weiter wachsen

Der Immobilienriese besitzt 400.000 Wohnungen und will weiter wachsen. Der Großteil des Bestands sind Wohnungen in Ballungsräumen, in denen rund eine Million Menschen leben und wo die Mieten besonders stark steigen. Der Bestand war früher größtenteils in staatlichem Besitz. Auch ehemalige Werkswohnungen großer Unternehmen sind darunter.